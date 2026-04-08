LIVE Scheldeprijs 2026 in DIRETTA: va in scena il ‘Mondiale’ dei velocisti

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026, con partenza da Terneuzen (Paesi Bassi) e arrivo a Schoten (Belgio). E’ la 114esima edizione della corsa belga, da sempre favorevole ai velocisti.

Il percorso, che passa dai Paesi Bassi al Belgio, misura 205.2 km tutti completamente piatti. La prima difficoltà ci sarà al km 140, quando inizierà il tratto in acciottolato di Sint Jobsesteenweg (0.5 km). Si passerà, poi, per la prima volta sul Broekstraat (1.7 km), tratto in pavé, a 8 km dal traguardo, che verrà affrontato anche nel circuito finale. Quest’ultimo, che inizierà dopo il primo passaggio sul Broekstraat, sarà da affrontare tre volte e misura 16.9 km.

Difficile pronosticare un finale diverso da quello in volata, per questo i favoriti sono tutti velocisti. Jasper Philipsen (Alpecin Premier-Tech) è lo sprinter più forte tra i partenti e ha già vinto qua nel 2021 e nel 2023, oggi cerca la tripletta. Il belga ha vinto due gare quest’anno, con il successo alla Gand Wevelgem che ha certificato il suo livello, nonostante i dubbi di inizio stagione. L’avversario più ostico per il classe 1998 è Tim Merlier. Il corridore della Soudal Quick-Step ha vinto le ultime due edizioni della corsa e ha le qualità per firmare il tris consecutivo. La grande incognita sarà sulla condizione, dato che il trentatreenne ha disputato una sola gara questa stagione a causa di un problema al ginocchio che lo ha tormentato per tutto l’inverno.

Il terzo incomodo della sfida potrebbe essere Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets). L’olandese ha già vinto quattro gare quest’anno, testimoniando che il cambio di team gli è servito. Con il trionfo odierno potrebbe definitivamente reinserirsi tra gli sprinter più forti del gruppo. Attenzione, anche, a Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgroe), Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), Pavel Bittner (Team Picnic PostNL), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla) e il nostro Simone Consonni (Lidl Trek).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della Scheldeprijs 2026. E’ la 96esima volta che la corsa arriva a Schoten, la prima fu nel 1926. La L’inizio della gara è previsto per le 13.00. Buon divertimento!