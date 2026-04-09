Sport in tv oggi (giovedì 9 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 9 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 di Montecarlo e WTA 500 di Linz, il volley con le semifinali di Superlega, la pallanuoto con Italia-Grecia di World Cup, il ciclismo con il Giro dei Paesi Baschi, e tanto altro ancora.

Si apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: il Settebello inaugurerà il proprio cammino nel Gruppo C affrontando proprio i padroni di casa ellenici nel match che aprirà il raggruppamento.

Il match del terzo turno di singolare che vedrà protagonista l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà il secondo del programma sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con il match tra il belga Zizou Bergs ed il tedesco Alexander Zverev. Al termine di questa sfida toccherà a Sinner e Machac.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 9 aprile

9.00 Badminton, Europei: ottavi singolare e quarti doppio – badmintoneurope.tv

9.00 Tiro a segno, Coppa del Mondo Granada: pistola 25 metri femminile e carabina 10 metri maschile – Canale YouTube ISSF

9.00 Pentathlon moderno, Coppa del Mondo Il Cairo: qualificazioni maschili – UIPM TV

11.00 Tennis, ATP Masters 1000 Montecarlo: ottavi di finale (1° match alle 11.00 Berrettini-Fonseca; 2° match dalle 11.00 Sinner-Machac; 3° match dalle 11.00, dopo un congruo riposo, Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.30 Pallanuoto, World Cup: Serbia-Stati Uniti – Recast TV

13.15 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi: quarta tappa – 15.30 Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN

14.00 Tennis, WTA 500 Linz: ottavi di finale – SuperTennis HD, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW

14.30 Pallanuoto, World Cup: Croazia-Paesi Bassi- Recast TV

16.30 Pallanuoto, World Cup: Italia-Grecia – Recast TV

18.00 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei: Italia-Paesi Bassi – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, canale YouTube Sky Sport

18.45 Calcio, Conference League: Rayo Vallecano-AEK Atene – Sky Sport Calcio, Sky Sport 256, Sky Go, NOW

18.45 Pallanuoto, World Cup: Ungheria-Spagna – Recast TV

20.30 Volley, Superlega: gara 2 semifinali, Piacenza-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, VBTV

20.30 Basket, Eurolega: Milano-Bayern – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League – Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Bologna-Aston Villa – Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Conference League: Crystal Palace-Fiorentina – Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Porto-Nottingham Forest – TV8 HD, Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, tv8.it, Sky Go, NOW

21.00 Calcio, Europa League: Friburgo-Celta – Sky Sport 255, Sky Go, NOW