LIVE Sinner-Machac, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro cerca l’accesso ai quarti di finale

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Il programma del match Sinner-Machac

Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis.

Il match del terzo turno di singolare che vedrà protagonista l’azzurro contro il ceco sarà il secondo del programma di giovedì 9 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 11.00 con il match tra il belga Zizou Bergs ed il tedesco Alexander Zverev. Al termine di questa sfida toccherà a Sinner e Machac.

Si tratta della quarta sfida tra i due, la seconda in stagione, ma la prima in assoluto sulla terra battuta. Sinner finora ha sempre vinto nei tre precedenti e non ha mai concesso set a Machac. Quest’anno l’azzurro si è imposto a Doha nei sedicesimi per 6-1 6-4, mentre gli altri due incontri risalgono al 2024, quando Sinner vinse nei quarti di Miami per 6-4 6-2 e poi in semifinale a Shanghai per 6-4 7-5.

La sfida tra Sinner e Machac sarà la seconda di giornata dopo Bergs-Zverev, match che inizierà alle ore 11.00. OA Sport vi offre la Diretta Live testuale della sfida di singolare tra l’azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, ed il ceco Tomas Machac, valida per gli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!