Dove vedere in tv Francia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento questo weekend per la prima giornata del Sei Nazioni 2026 femminile e sabato pomeriggio l’Italia andrà in visita in Francia. Allo Stade des Alpes di Grenoble, con calcio d’Inizio alle 13.25, va in scena dunque il match che aprirà un torneo che vede le azzurre arrivare con tanti punti di domanda.

Dopo la delusione mondiale dell’anno scorso, infatti, Fabio Rosetti propone una rosa ampiamente rinnovata e sarà un anno di transizione per l’Italia, che dovrà trovare le giuste alchimie per ritrovare quei risultati che avevano caratterizzato il rugby femminile azzurro negli anni passati. Ma è una sfida affascinante, come ha sottolineato Vittoria Ostuni Minuzzi alla vigilia. “Come ha dichiarato il nostro staff, vogliamo iniziare un nuovo ciclo dopo lo scorso mondiale, sia perché alcune giocatrici hanno scelto di smettere sia perché altre non sono state convocate per scelte tecniche. Ci sono quindi molte esordienti in diversi ruoli. Io sono molto contenta che il gruppo si allarghi, perché ognuna porta qualcosa di nuovo”.

Si dovrà guardare partita per partita, senza porsi troppi obiettivi a breve termine, cercando di mettere in pratica le filosofie di gioco richieste da Rosetti. Dall’altra parte, l’esordio sarà subito durissimo contro una delle favorite per la vittoria finale e le azzurre dovranno alzare subito il proprio livello difensivo per limitare al massimo la Francia.

Calcio d’inizio che verrà effettuato allo Stade des Alpes di Grenoble sabato, alle ore 13.25, contro la Francia. Diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su SkyGO e Now TV. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra Francia e Italia.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026 FEMMINILE

Sabato 11 aprile

Ore 13.25 — Francia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA SEI NAZIONI 2026 FEMMINILE: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta testuale: OA Sport