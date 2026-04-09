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Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming
Si apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, giovedì 9 aprile, il Settebello inaugurerà il proprio cammino nel Gruppo C affrontando proprio i padroni di casa ellenici nel match che aprirà il raggruppamento.
La sfida tra Settebello ed ellenici sarà la terza del programma odierno ed avrà inizio alle ore 16.30 italiane: nello stesso girone degli azzurri si giocherà Spagna-Ungheria, prevista alle ore 18.45 italiane. Queste quattro squadre sono già tutte qualificate alle Finals di luglio in Australia.
Per il match tra Settebello e Grecia della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026
Giovedì 9 aprile
Ore 16.30 italiane: Italia-Grecia – Nessuna copertura tv
PROGRAMMA DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).
Diretta live testuale: OA Sport.