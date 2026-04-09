Italia-Grecia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streaming

Si apre la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, giovedì 9 aprile, il Settebello inaugurerà il proprio cammino nel Gruppo C affrontando proprio i padroni di casa ellenici nel match che aprirà il raggruppamento.

La sfida tra Settebello ed ellenici sarà la terza del programma odierno ed avrà inizio alle ore 16.30 italiane: nello stesso girone degli azzurri si giocherà Spagna-Ungheria, prevista alle ore 18.45 italiane. Queste quattro squadre sono già tutte qualificate alle Finals di luglio in Australia.

Per il match tra Settebello e Grecia della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile la diretta tv non sarà prevista, mentre la diretta streaming sarà a cura di Recast TV (piattaforma a pagamento), infine la Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026

Giovedì 9 aprile

Ore 16.30 italiane: Italia-Grecia – Nessuna copertura tv

PROGRAMMA DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Recast TV (piattaforma a pagamento).

Diretta live testuale: OA Sport.