LIVE Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: grande sfida al possibile ‘terzo incomodo

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Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ottavi di finale del Torneo ATP di Montecarlo. Matteo Berrettini torna in campo al Masters 1000 di Montecarlo per giocarsi un posto nei quarti di finale: giovedì 9 aprile alle ore 11.00, sul Court des Princes, l’azzurro affronterà il giovane brasiliano Joao Fonseca in una sfida che mette di fronte esperienza e talento emergente.

Il cammino del romano nel Principato è stato fin qui particolare ma estremamente convincente. Dopo aver beneficiato del ritiro di Roberto Bautista Agut al primo turno, Berrettini ha offerto una prestazione semplicemente dominante contro Daniil Medvedev, travolto con un clamoroso doppio 6-0 in appena 50 minuti. Un match quasi irreale, in cui l’italiano ha mostrato solidità, lucidità e una gestione perfetta degli scambi, approfittando anche di una giornata nera del russo ma senza mai abbassare il livello di attenzione. I numeri raccontano bene la superiorità di Berrettini: pochissimi errori gratuiti, grande efficacia con la seconda di servizio e una capacità costante di comandare il gioco con il dritto e con il back, fondamentale che sulla terra rossa di Montecarlo si sta rivelando particolarmente incisivo. Un segnale importante, soprattutto in vista di un match che potrebbe confermare le ambizioni dell’azzurro nel torneo.

Dall’altra parte della rete ci sarà un avversario completamente diverso. Joao Fonseca, classe 2007 e già numero 40 del ranking mondiale, rappresenta una delle realtà più interessanti del circuito. Il brasiliano ha conquistato l’accesso agli ottavi superando in tre set il francese Arthur Rinderknech (7-5, 4-6, 6-3), dimostrando carattere e qualità nei momenti decisivi.

Si tratta di un confronto generazionale netto: da una parte Berrettini, 29 anni, che sta cercando continuità dopo stagioni complicate; dall’altra Fonseca, 19 anni, in piena ascesa e senza nulla da perdere. L’unico precedente, giocato nel 2024 in Coppa Davis, sorride all’italiano, che si impose in due set, ma sulla terra rossa e in un contesto come quello di Montecarlo la partita si preannuncia molto più equilibrata. Per Berrettini sarà fondamentale mantenere la stessa solidità mostrata contro Medvedev, cercando di imporre il proprio ritmo fin dai primi scambi e limitando le accelerazioni del giovane brasiliano, che ama giocare in spinta e prendere l’iniziativa. Fonseca, invece, proverà a sfruttare freschezza e aggressività, cercando di allungare gli scambi e mettere pressione all’azzurro.

In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove il vincente affronterà uno tra Alexander Zverev e Zizou Bergs. Un traguardo che, per Berrettini, rappresenterebbe un ulteriore passo avanti in un torneo iniziato in modo sorprendente e che ora può trasformarsi in una concreta occasione per rilanciarsi ad altissimo livello.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’incontro tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca, valido per gli ottavi di finale del Torneo ATP di Montecarlo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è in programma alle 11.00. Buon divertimento!