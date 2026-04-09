LIVE Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per stupire senza l’assillo del risultato

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026, Settebello che guarda con fiducia alla sfida.

Percorso netto e senza freni. Il Settebello continua nel suo incedere spedito nel torneo preliminare di Alessandropoli e vince senza patemi anche la terza sfida del girone B stavolta contro i vicecampioni olimpici della Croazia. Il miglior marcatore del match per un Settebello sempre in vantaggio, anche sul +4 è il solito indomabile Iocchi Gratta, autore di tre reti.

In un match contro la Croazia che ha visto per metà tempo la lotta punto a punto ma per poi vedere la forza azzurra riversarsi nel terzo e quarto tempo del match. Ricordiamo che sarebbe anche bastata una sconfitta di misura per superare il turno vista la differenza reti dopo le vittorie contro Spagna e Usa.

Con questo successo il Settebello accede alla fase finale della World Cup in calendario a Sydney, in Australia, in piena fase estiva dal 22 al 26 luglio, e sfideranno per le posizioni di vertice nel nuovo girone C del torneo di Alessandropoli. La prima partita è in programma oggi alle ore 16:30 proprio contro la Grecia seconda del girone A.

La rosa dell’Italia:

Marco Del Lungo (Banco BPM RN Savona), Francesco Lorenzo Cassia (Pro Recco Waterpolo), Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Giacomo Cannella (Pro Recco Waterpolo), Filippo Ferrero (AN Brescia Team), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Vincenzo Dolce (AN Brescia Team), Tommaso Gianazza (AN Brescia Team), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Banco BPM RN Savona), Mario Del Basso (AN Brescia Team), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Gianmarco Nicosia (Pro Recco Waterpolo), Jacopo Alesiani (AN Brescia Team), Eduardo Campopiano (De Akker) e Alessandro Balzarini (AN Brescia Team). Completano lo staff, insieme al ct Campagna, il direttore sportivo Stefano Tempesti, l’assistente tecnico Goran Volarevic, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, World Cup pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 16:30. Buon divertimento!