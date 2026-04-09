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Giro dei Paesi Baschi 2026 in tv, tappa di oggi Galdakao-Galdakao: orari, percorso, favoriti. Si sfidano i big?
Quarta frazione al Giro dei Paesi Baschi 2026. Appuntamento oggi con la tappa che parte ed arriva in quel di Galdakao. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.
Dove vedere in tv il Giro dei Paesi Baschi 2026? La quarta tappa della corsa non sarà visibile in diretta tv. La gara sarà visibile su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max. OA Sport vi offrirà, come sempre, la diretta live testuale della frazione, per non perdersi nulla.
PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI
3119 e ben sette GPM da scalare, giornata senza un attimo di pausa per i corridori. Sul finale risulteranno decisive le due volte sul Gpm di Elorritxueta, prima da un versante (7,9 km al 4,6%), poi dall’altro (4,3 km all’8,1%), ad anticipare il Legina (3,2 km al 7,7%, con punte al 17%). Da lì al traguardo una decina di chilometri ed occhio anche agli ultimi 1000 metri, in costante ascesa.
FAVORITI
Altra giornata che potrebbe vedere Paul Seixas protagonista, vista la gamba messa in mostra fino ad ora dal giovane francese. Occhio che però i rivali proveranno ad attaccarlo da lontano per metterlo in difficoltà. Red Bull – BORA – hansgrohe che si può giocare la doppia carta con Roglic e Lipowitz, da seguire anche Mattias Skjelmose (Lidl – Trek) e Cian Uijtdebroeks (Movistar Team).
PROGRAMMA TAPPA DI OGGI GIRO DEI PAESI BASCHI 2026
Giovedì 9 aprile – Quarta tappa Galdakao – Galdakao (167,2 km)
Orario di partenza: ore 13:19
Orario di arrivo stimato: ore 17:45 circa
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DEI PAESI BASCHI 2026
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: dalle 15.00 Discovery Plus, HBO Max; dalle 15:15 Eurosport 1 HD e DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport