Piacenza-Perugia oggi, Superlega volley 2026: orario gara-2, tv, programma, streaming

Oggi giovedì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La serie riparte con i Block Devils in vantaggio per 1-0, dopo aver avuto la meglio nel primo atto per 3-1 di fronte al proprio pubblico: al PalaBanca andrà in scena un confronto determinante per le sorti di questo confronto, i Campioni del Mondo voleranno sul 2-0 e metteranno gli avversari con le spalle al muro oppure i Lupi riusciranno a pareggiare i conti?

Si preannuncia un confronto particolarmente appassionante e avvincente tra la prima e la quinta forza della regular season di Superlega. I rossoneri potranno fare affidamento soprattutto sul bomber Wassim Ben Tara, sul palleggiatore Simone Giannelli, sui martelli Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk. Tra le fila di Piacenza spiccano l’opposto Alessandro Bovolenta, gli schiacciatori Ramazan Mandiraci e José Miguel Gutierrez, i centrali Gianluca Galassi e Robertlandy Simon, il regista Paolo Porro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Piacenza-Perugia, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PIACENZA-PERUGIA OGGI

Giovedì 9 aprile

Ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA PIACENZA-PERUGIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.