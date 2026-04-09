LIVE Piacenza-Perugia, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinale

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Sir Susa Scai Perugia, valida per il secondo incontro della serie di semifinale dopo che la squadra ospite ha vinto gara-1, e lo ha fatto con il risultato di 3-1.

I favoriti per la vittoria sono ovviamente gli umbri, i quali sono avanti anche per quanto riguarda il pronostico della vittoria finale del torneo, soprattutto dopo aver dominato in gran parte la regular season e aver conquistato il Mondiale per Club e le Final Four di Champions League che verranno disputate a Torino nelle prossime settimane.

In regular season, gli scontri diretti tra queste due squadre sono stati entrambi vinti, sia all’andata che al ritorno, da Perugia. Tuttavia, i match sono stati lottati fino all’ultimo con la squadra di Simone Giannelli che ha dovuto soffrire fino al tie-break, vincendo entrambi gli incontri per 3-2.

Il match tra Piacenza e Perugia inizierà alle 20.30 e verrà disputato al PalaBanca Sport. Segui l’intero incontro, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport, la squadra ospite punterà a chiudere virtualmente la serie, quella di casa a riaprirla. Buon divertimento a tutti!