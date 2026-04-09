Live SportLive TennisTennis
LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori che affronteranno il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con il primo dei due azzurri che avrà a che fare in giornata anche con il suo match di singolare contro il brasiliano Joao Fonseca.
Come appena detto, per Berrettini la situazione non è ottimale visto che compete contemporaneamente nel torneo singolare, mentre in quello doppio sostituisce Simone Bolelli rimasto a casa per problemi familiari ma permettendo a Vavassori di partecipare lo stesso alla competizione. Gli avversari vengono dalla finale del Masters 1000 di Miami, persa proprio a favore della prima coppia italiana nel doppio maschile.
I favoriti sono sicuramente Heliovaara e Patten che sono anche le terze teste di serie nel main draw monegasco. Tuttavia, il romano e il torinese hanno dimostrato una grande intesa nel match di primo turno contro il britannico Cameron Norrie e l’australiano Alex De Minaur, eliminati in tre set dopo il match tie-break.
Il match tra Berrettini/Vavassori ed Heliovaara/Patten sarà il terzo e ultimo match in programma sull’EA de Massy, con la giornata che inizierà alle 11.00 con l’incontro i tedeschi Krawietz e Puetz contro lo svedese Goransson e lo statunitense King. A seguire, toccherà agli austriaci Erler e Miedler contro i britannici, seconde teste di serie, Cash e Glasspool, con i due azzurri che chiuderanno il programma. Segui il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!