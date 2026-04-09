LIVE Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: niente da perdere contro due specialisti

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale del match tra la coppia italiana composta da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori che affronteranno il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, con il primo dei due azzurri che avrà a che fare in giornata anche con il suo match di singolare contro il brasiliano Joao Fonseca.

Come appena detto, per Berrettini la situazione non è ottimale visto che compete contemporaneamente nel torneo singolare, mentre in quello doppio sostituisce Simone Bolelli rimasto a casa per problemi familiari ma permettendo a Vavassori di partecipare lo stesso alla competizione. Gli avversari vengono dalla finale del Masters 1000 di Miami, persa proprio a favore della prima coppia italiana nel doppio maschile.

I favoriti sono sicuramente Heliovaara e Patten che sono anche le terze teste di serie nel main draw monegasco. Tuttavia, il romano e il torinese hanno dimostrato una grande intesa nel match di primo turno contro il britannico Cameron Norrie e l’australiano Alex De Minaur, eliminati in tre set dopo il match tie-break.

Il match tra Berrettini/Vavassori ed Heliovaara/Patten sarà il terzo e ultimo match in programma sull’EA de Massy, con la giornata che inizierà alle 11.00 con l’incontro i tedeschi Krawietz e Puetz contro lo svedese Goransson e lo statunitense King. A seguire, toccherà agli austriaci Erler e Miedler contro i britannici, seconde teste di serie, Cash e Glasspool, con i due azzurri che chiuderanno il programma. Segui il match in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!