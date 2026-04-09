ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 9 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo

Ottavi di finale di scena a Montecarlo, dove il Masters 1000 locale entra davvero nel vivo (ammesso che non ci fosse interesse prima, anche e soprattutto per le grandi emozioni dei primi giorni). E c’è tanta Italia di scena, sia con Jannik Sinner che con Matteo Berrettini, ultimi due rimasti in singolare un po’ come era uso vedere nel biennio 2021-2022.

Per il numero 2 del mondo c’è di nuovo la sfida a Tomas Machac, il ceco già battuto tre volte e che, all’atto pratico, è stato autore di una sorpresa su Francisco Cerundolo visto che l’argentino pareva destinato allo scontro diretto. Il romano, invece, ritrova Joao Fonseca quasi due anni dopo un Italia-Brasile di Coppa Davis in cui il classe 2006 era ai primissimi passi sul circuito maggiore. Doppio impegno, per lui, perché poi ci sarà il doppio con Andrea Vavassori, in una sfida d’alto profilo contro Heliovaara/Patten.

La giornata degli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2026 inizierà alle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (206), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali (Machac-Sinner, Berrettini-Fonseca e Berrettini/Vavassori-Heliovaara/Patten), per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026 OGGI: ORDINE DI GIOCO

Giovedì 9 aprile

Campo Ranieri III

Ore 11:00 Bergs (BEL)-Zverev (GER) [3]

Machac (CZE)-Sinner (ITA) [2]

Alcaraz (ESP) [1]-Etcheverry (ARG)

Vacherot (MON)-Hurkacz (POL) [PR]

Campo dei Principi

Ore 11:00 Berrettini (ITA) [WC]-Fonseca (BRA)

Auger-Aliassime (CAN) [6]-Ruud (NOR) [9]

Lehecka (CZE) [11]-Bublik (KAZ) [8]

Blockx (BEL) [Q]-de Minaur (AUS) [5]

Campo Elizabeth-Ann de Massy

Ore 11:00 Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6]-Goransson (SWE)-King (USA)

Erler (AUT)/Miedler (AUT)-Cash (GBR)/Glasspool (GBR) [2]

Berrettini (ITA)/Vavassori (ITA) [WC]-Heliovaara (FIN)/Patten (GBR) [3]

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport