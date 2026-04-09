LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tanti strappi duri, Seixas può fare la differenza

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. La corsa a tappe spagnola, giunta alla sua 65esima edizione, entra nel vivo con le ultime tre appassionanti giornate prima dell’arrivo a Bergara. La frazione di oggi promette spettacolo con un continuo saliscendi e con strappi che potrebbero mettere in difficoltà i big.

Ieri la vittoria è stata conquistata dal francese Axel Laurence dopo una lunga fuga culminata con il successo sul traguardo di Basauri. Grazie al vantaggio conquistato nelle prime due tappe, Paul Seixas mantiene salda la leadership nella generale, con 1’59” di vantaggio su Primoz Roglic. Il francese dovrà continuare a difendere la maglia oggi, in una tappa imprevedibile di 167.2 chilometri da Galdakao a Galdakao.

Si inizierà subito a salire con il Aretxabalgane (4.6 km al 5.3% di pendenza media) per poi affrontare in successione le ascese di San Pelaio (5.7 km al 4,4% di pendenza media), Jata (4.6 km al 5,8% di pendenza media) e di Unbe (2.4 km al 6,8% di pendenza media). Da qui si passa per la prima volta sul traguardo e si sale subito verso l’Elorritxueta (7.9 km al 4.3% di pendenza media), da riaffrontare a 30 chilometri dal traguardo. Ultima difficoltà i 3 chilometri all’8% di pendenza media di Legina prima della discesa e del traguardo che punta all’insù.

Sarà dunque importante mantenere le posizioni di testa per non farsi sorprendere sui numerosi strappi. Vedremo se Seixas farà nuovamente la differenza in salita oppure se i suoi rivali per la generale proveranno a metterlo in difficoltà. Non ci sarà Isaac del Toro, ritirato ieri a causa di una brutta caduta.

La quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026 partirà alle ore 13.20. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della tappa per non perdere neanche un aggiornamento sulla corsa.