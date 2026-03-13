Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 13 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 13 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI
Oltre alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con Tirreno-Adriatico e Parigi-Nizza e gli sport invernali.
Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire, infatti, la discesa maschile della Coppa del Mondo a Courchevel (Francia), con Giovanni Franzoni e Dominik Paris tra gli osservati speciali. Prevista anche la 7.5 km Sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon a Otepaa, i Mondiali giovanili di sci alpino e tanto altro…
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi venerdì 13 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 13 marzo
04.30 F1, GP Cina 2026: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K; in streaming su SkyGo e su NOW.
08.30 F1, GP Cina 2026: Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K e su TV8; in streaming su SkyGo, NOW e su TV8.it.
09.00 Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.35 e 18.35-20.55); in streaming su Rai Play CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
09.30 Tuffi, Campionati italiani categoria: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.
10.00 Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante maschile (1a manche) – Diretta streaming su FIS TV.
10.55 Ciclismo, Tirreno-Adriatico 2026: quinta tappa – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 15.00; in streaming dalle 15.00 su RaiPlay e dalle 13.05 su Eurosport2 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
11.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Couchevel: discesa maschile – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
12.30 Golf, The Players Championship 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.
12.50 Ciclismo, Parigi-Nizza 2026: sesta tappa – Diretta streaming dalle 15.10 su Discovery+ e HBO Max, dalle 15.45 anche su Eurosport2 HD e DAZN.
13.30 Sci alpino, Mondiali juniores Narvik: gigante maschile (2a manche) – Diretta streaming su FIS TV.
14.00 Short track, Mondiali 2026 Montreal: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube Skating ISU.
14.30 Hockey su prato femminile, Qualificazioni Mondiali 2026: Italia vs India – Diretta streaming su watch.hockey (a pagamento).
15.15 Biathlon, Coppa del Mondo Otepaa: 7.5 km Sprint femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max, DAZN e su Eurovision Sport.
16.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazione HS134 uomini – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.
19.00 Tennis, ATP Indian Wells 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Plus; in streaming su SkyGo, NOW (Servizio Extra-Match) e su Tennis Tv.
19.45 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazione HS134 donne – Nessuna copertura tv/streaming.
20.00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2026: Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Hapoel Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.
20.30 Calcio, Bundesliga 2026: Borussia Mönchengladbach vs St. Pauli – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.
20.30 Calcio, Serie B 2026: Modena vs Spezia – Diretta streaming su DAZN e su Lab Channel.
20.30 Calcio, Serie C 2026: Alcione vs Union Brescia – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
20.45 Calcio, Serie A 2026: Torino vs Parma – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
20.45 Calcio, Ligue1 2026: Marsiglia vs Auxerre – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Pallanuoto, Serie A1 2026: AN Brescia Team vs Banco BPM RN Savona – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.
21.00 Calcio, Liga 2026: Alaves vs Villareal – Diretta streaming su DAZN.
23.30 Baseball, World Baseball Classic 2026: Repubblica Dominicana vs Corea del Sud – Nessuna copertura tv/streaming.
00.00 Tennis, WTA Indian Wells 2026: prima semifinale (Sabalenka vs Noskova) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
01.00 Baseball, World Baseball Classic 2026: USA vs Canada – Nessuna copertura tv/streaming.
02.00 Tennis, WTA Indian Wells 2026: seconda semifinale (Rybakina vs Svitolina) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.
LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE SPRINT DI F1 DALLE 8.30
LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.00
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55
LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 15.15