LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la salita di Mombaroccio decide la classifica

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con partenza da Marotta-Mandolfo e arrivo a Mombaroccio.

Il percorso è lungo 184 km e prevede 4 GPM, tutti negli ultimi 100 km. Il primo sarà quello di Monte delle Cesane (7.8 km al 6.5% medio, con punte al 15%), che terminerà a -94 dalla conclusione. Dopo diversi km di saliscendi si affronterà l’ascesa di Monte della Mattera (6.5 km al 5.1% medio), poco dopo la fine di questo tratto si entrerà, a 45 km dalla conclusione, nel ciruito finale. Questo sarà affrontato due volte dai corridori e comprende la salita di Santuario Beato Sante (4.2 km al 6.2% medio, con massima del 19% e pendenze del 15% negli ultimi mille metri), l’ultimo scollinamento sarà a 1.5 km dalla fine. Dopo una breve discesa l’arrivo è posto su uno strappo, lungo 500 metri e con pendenze sul 7%.

Su una tappa del genere gli uomini di classifica non possono nascondersi. Nella giornata di ieri Giulio Pellizzari ha preso il comando della classifica, concludendo secondo alle spalle di Van der Poel e guadagnando 6″ di bonus, ma oggi i distacchi tra i corridori possono essere molto più elevati. Proprio il leader della generale e Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) sono i due favoriti per la tappa. I due hanno dimostrato nella seconda frazione, quella con l’arrivo sullo strappo di San Gimignano, di essere i big più in forma ed è difficile trovare un avversario con la stessa condizione. Il messicano potrebbe essere favorito in una volata uno contro uno, mentre il marchigiano predilige la salita vera e propria, ma essendo primo aspetterà probabilmente le mosse degli avversari.

I corridori, però, non hanno ancora affrontato in corsa un tracciato così duro, per cui ci possono essere delle sorprese. Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) ha dimostrato grande condizione nella tappa dello sterrato, salvo poi cadere e perdere diverso terreno, ma anche in quella di ieri dove ha aiutato il compagno Wout Van Aert, nel giocarsi la volata. L’americano, quarto in classifica a 34″ da Pellizzari, ha sempre fatto bene su queste salite e predilige molto le corse di una settimana (due Parigi-Nizza in bacheca), fattori che lo rendono molto pericoloso. Per la Red Bull – BORA – hansgroe c’è la possibilità di giocare a due facce, con Primoz Roglic che è terzo, a 21″ dal compagno di squadra Pellizzari. Lo sloveno è sempre andato forte su salite arcigne come quella di Santuario Beato Sante ed è uno dei migliori al mondo sugli arrivi duri, come quello odierno. Per la squadra tedesca c’è, dunque, la doppia opzione su come impostare la gara, per mettere in difficoltà Del Toro e tutto il resto della concorrenza.

Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) è chiamato a recuperare 49″ su Pellizzari, servirà una grande prestazione per recuperare terreno e provare a vincere la tappa. Attenzione, anche, a Giulio Ciccone (Lidl Trek), che ieri ha chiuso nel gruppo dei migliori e si può esaltare su percorsi del genere. Difficile che arrivi la fuga, nel caso i nomi più pericolosi sarebbero quelli di Marco Frigo (NSN Cycling Team) e Nairo Quintana (Movistar Team).

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, 61esima edizione della corsa. Il via ufficiale è previsto per le 10.55. Buon divertimento!