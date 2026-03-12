Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Startlist discesa Courchevel 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani
Venerdì 13 marzo (ore 11.00) andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena sulla pista Eclipse nella località francese. Inizia l’intenso fine settimana in terra transalpina, dove le previsioni meteo hanno costretto a una revisione del programma e ad anticipare di un giorno la gara nella velocità pura.
Si preannuncia una nuova grande sfida tra Italia e Svizzera: Giovanni Franzoni e Dominik Paris (rispettivamente argento e bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026), spalleggiati da Florian Schieder e Mattia Casse, dovranno vedersela con gli elvetici Marco Odermatt, Franjo Von Allmen, Alexis Monney e Stefan Rogentin.
Da tenere in grande considerazione l’austriaco Vincent Kriechmayr, lo statunitense Ryan Cochran-Siegle e il francese Nils Allegre. Tra gli outsider occorre annotare il canadese Cameron Alexander, il francese Maxense Muzaton, gli svizzeri Niels Hintermann e Justin Murisier, l’austriaco Daniel Hemetsberger, lo sloveno Miha Hrobat, il norvegese Adrian Sejersted e il nostro Benjamin Alliod.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa libera maschile di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO DISCESA MASCHILE COURCHEVEL
Venerdì 13 marzo
Ore 11.00 Discesa libera maschile a Courchevel (Francia) – Diretta tv su Rai 2
PROGRAMMA DISCESA COURCHEVEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.
Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.
Diretta testuale: OA Sport.
STARTLIST DISCESA COURCHEVEL
1 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head
2 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer
3 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
4 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
5 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
6 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol
7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
8 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli
9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head
10 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol
11 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic
12 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head
13 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head
14 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
16 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol
17 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head
18 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head
19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
20 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
21 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic
22 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol
23 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
24 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli
25 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
26 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head
27 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic
28 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
29 561255 CATER Martin 1992 SLO Rossignol
30 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic
31 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic
32 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic
33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head
34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer
35 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle
36 512303 BOISSET Arnaud 1998 SUI Salomon
37 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
38 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic
39 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head
40 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic
41 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol
42 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head
43 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon
44 6191134 GAMEL SEIGNEUR Charles 2002 FRA Rossignol
45 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon
46 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
47 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head
48 6294868 BERNARDI Gregorio 2004 ITA Rossignol
49 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic
50 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol
51 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head
52 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol
53 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head
54 422851 SELLAEG Simen 2003 NOR Head
55 422888 HAUGEN Tollef 2004 NOR Atomic
56 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol
57 203125 SCHWARZ Maximilian 2002 GER Head
58 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol
59 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head
60 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon