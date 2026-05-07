Andrea Pellegrino piega in rimonta Luca Nardi e approda al 2° turno di Roma

Cala il sipario sulla giornata di incontri al Foro Italico di Roma. A chiudere il programma è stato il derby tricolore tra Andrea Pellegrino (n.155 ATP) e Luca Nardi (n.151 del ranking). Una sfida tra un giocatore in crescita e un altro ancora alla ricerca della migliore condizione dopo l’infortunio. A imporsi è stato Pellegrino con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, maturato in 2 ore e 13 minuti di gioco. Per il pugliese si tratta del primo successo in carriera in un torneo Masters 1000. Sarà dunque lui ad affrontare il francese Arthur Fils nel turno successivo.

Nel primo set è Nardi a partire meglio. Grazie a un’eccellente velocità di braccio, il pesarese strappa subito il servizio a Pellegrino. Il servizio, però, non sostiene a lungo Luca e il controbreak arriva quasi inevitabilmente. Il marchigiano rischia molto nel sesto game, quando riesce a salvarsi grazie al proprio talento. Nel gioco successivo, però, è l’ex top-100 a trovare un nuovo break con colpi profondi e aggressivi, riuscendo a togliere tempo al rivale. Uno strappo che si rivela decisivo per la conquista del parziale, chiuso sul 6-4.

Nel secondo set Pellegrino alza il livello nella gestione dello scambio, assumendo un atteggiamento decisamente più offensivo e costringendo Nardi sulla difensiva. Il break ottenuto nel quarto game premia il pugliese, che sfiora anche il doppio vantaggio nel sesto gioco. Il set si chiude così sul 6-3.

Nel terzo set Nardi fatica sensibilmente nei turni di battuta. In apertura annulla una palla break, ma nel terzo game cede ancora il servizio, concedendo troppo campo alle accelerazioni di Pellegrino. Il pugliese si procura altre occasioni di break nel settimo gioco, mentre il pesarese ne ha una nell’ottavo, senza però riuscire a concretizzarla. Pellegrino, invece, mostra maggiore lucidità nel nono game: mette nuovamente in difficoltà Nardi al servizio, trova il break decisivo e archivia il match con un altro 6-3.

Le statistiche confermano le difficoltà del pesarese al servizio: Nardi ha vinto il 64% dei punti con la prima e il 50% con la seconda, contro rispettivamente il 71% e il 59% di Pellegrino. A pesare sull’economia dell’incontro sono stati anche i 44 errori non forzati commessi da Luca, un dato che ha inciso in maniera significativa sull’esito della sfida.