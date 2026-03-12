Quando partono Franzoni, Paris e gli italiani nella discesa di Courchevel: orari, n. di pettorale, tv

Venerdì 13 andrà in scena la discesa libera maschile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio alla prima gara del fine settimana in terra francese, dove le previsioni meteo non sono delle migliori e hanno consigliato una revisione del programma, proponendo i due superG tra sabato e domenica. Appuntamento alle ore 11.00 sulle nevi transalpina, per una prova all’insegna della velocità sulla pista Eclipse, dove diversi atleti possono ambire alla vittoria e a un piazzamento sul podio.

In casa Italia riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca e Gregorio Bernardi. Il programma di giornata prevede che i primi cinque atleti scattino a intervalli di 2′, dal 6 al 15 si scenderà separati da 2’30”, dal 16 al 30 si tornerà ai 2 minuti, dal 31 in avanti si partirà a intervalli di 1’30”, con tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nella discesa libera di Courchevel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI DISCESA DI COURCHEVEL

Giovanni Franzoni: pettorale numero 6, ore 11.10 e 30 secondi.

Mattia Casse: pettorale numero 10, ore 11.20 e 30 secondi.

Florian Schieder: pettorale numero 11, ore 11.23.

Dominik Paris: pettorale numero 15, ore 11.31.

Benjamin Jacques Alliod: pettorale numero 22, ore 11.47.

Christof Innerhofer: pettorale numero 23, ore 11.53.

Guglielmo Bosca: pettorale numero 33, ore 12.14.

Gregorio Bernardi: pettorale numero 48, ore 12.36.

CALENDARIO DISCESA MASCHILE COURCHEVEL

Venerdì 13 marzo

Ore 11.00 Discesa libera maschile a Courchevel (Francia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA DISCESA COURCHEVEL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST DISCESA COURCHEVEL

