LIVE Biathlon, Sprint femminile Otepää 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per tornare sul podio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Otepaa, prima gara individuale della penultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon femminile 2025-2026. Nella località estone di Otepää, destinata ad ospitare i Campionati del Mondo di biathlon del 2027, la Coppa del Mondo entra nel vivo anche al femminile. Dopo le gare maschili, sarà infatti la Sprint femminile a catalizzare l’attenzione nel pomeriggio di venerdì, con partenza fissata alle 15.15. Si tratta della penultima prova sprint della stagione, un appuntamento fondamentale sia per la classifica generale sia per definire i valori in vista del fine settimana, che proseguirà con gli inseguimenti di sabato e le staffette miste di domenica.

Il tracciato estone, che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio sempre più stabile nel calendario internazionale, propone una gara che potrebbe essere condizionata anche dalle temperature relativamente miti previste, fattore che potrebbe incidere sulla scorrevolezza della pista e sull’equilibrio della competizione. In queste condizioni, oltre alla precisione al poligono, sarà determinante anche la gestione dello sforzo sugli sci. Tra le protagoniste più attese c’è naturalmente Lou Jeanmonnot, leader della classifica generale e della graduatoria di specialità. La francese sta vivendo una stagione di altissimo livello e arriva in Estonia con il ruolo di principale punto di riferimento del circuito. La sua capacità di coniugare solidità al tiro e velocità sugli sci la rende una delle candidate più credibili per la vittoria.

Tra le rivali più accreditate figura la svedese Elvira Oeberg, atleta dal grande potenziale e già vincitrice proprio a Otepää nel 2022, quando si impose nella Mass Start. Se riuscirà a mantenere alta la percentuale di precisione al poligono, la scandinava ha tutte le carte per giocarsi il successo. Da tenere d’occhio anche la sorella Hanna Oeberg, sempre pericolosa nelle gare veloci grazie alla sua grande esperienza e alla capacità di gestire i momenti chiave della competizione. La Francia, oltre a Jeanmonnot, può contare su un reparto di grande profondità. Julia Simon, già vincitrice a Otepää nella stagione del debutto della località estone in Coppa del Mondo, resta una delle biatlete più complete del circuito, mentre Justine Braisaz-Bouchet rappresenta una minaccia costante grazie alla sua straordinaria velocità sugli sci. Attenzione anche alle giovani francesi come Camille Bened e Océane Michelon, sempre più competitive in questa stagione.

Tra le possibili protagoniste non mancano le rappresentanti dell’Europa centrale e del Nord. La slovacca Paulina Batovska-Fialkova, reduce da un podio conquistato a Kontiolahti, arriva con grande fiducia e potrebbe inserirsi nella lotta per le prime posizioni. Da seguire anche la svizzera Amy Baserga, in crescita costante, e l’austriaca Lisa Hauser, atleta di grande esperienza che nelle sprint sa spesso trovare il ritmo giusto.

In casa Italia i riflettori sono puntati su Lisa Vittozzi, punto di riferimento della squadra azzurra. L’azzurra cercherà di sfruttare le proprie qualità tecniche e la precisione al tiro per inserirsi nelle zone alte della classifica. Accanto a lei il team italiano sarà composto da Michela Carrara, Rebecca Passler, Hannah Auchentaller e Martina Trabucchi, le stesse atlete già viste in gara la scorsa settimana a Kontiolahti. Proprio in Finlandia la squadra italiana ha mostrato segnali incoraggianti, soprattutto nella Mass Start, e l’obiettivo in Estonia sarà quello di confermare i progressi e cercare piazzamenti importanti nella zona punti, fondamentali per la crescita del gruppo.

