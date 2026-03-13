LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione per attaccanti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 da Barbentane ad Apt per un totale di 179,3km. Quella di oggi è una tappa più corta di quella di ieri, ma con un dislivello complessivo leggermente superiore. Dopo due giorni molto intensi per gli uomini di classifica potrebbe essere la volta buona per una fuga, Vingegaard permettendo…

Le salite di giornata caratterizzate come GPM sono quattro, due di terza categoria e due di seconda. In avvio di frazione il gruppo, che entra con questa tappa in Provenza, affronterà la Côte de Saint-Remy-de-Provence (2.5 km al 4.8%). Dopo un tratto centrale di tappa non difficile dal punto di vista altimetrico, la Côte de Bonnieux (2.5 km al 4.1%) dà inizio alle serie di salite che caratterizzano il finale di frazione: Col de l’Aire Dei Masco (7.1 km al 4.3%), lo strappo di Saint-Martin-de-Castillon (2.7 km al 5.3%), alla cima del quale è posto il traguardo volante di giornata, e la Côte de Saignon (4,1 km al 5%), saranno con molta probabilità le asperità sulle quali si deciderà la corsa.

Una tappa meno esplosiva di quella di ieri, ma che al tempo stesso può regalare molto spettacolo, L’andamento della corsa sarà molto probabilimente indirizzato dalle decisioni del Team Visma-Lease a bike che guida la classifica generale con il suo capitano Jonas Vingegaard. Il danese è un livello sopra a tutti gli altri contendenti alla vittoria finale e, complice anche l’abbandono di Ayuso, ha vinto le ultime due tappe della corsa francese infliggendo grandi distacchi ai rivali. Il due volte vincitore del Tour de France, nonostante le pendenze non impossibi delle salite odierne, potrebbe trovare terreno fertile per i suoi attacchi se decidesse di correre in maniere sfrontata anche oggi. Dopo due giorni ad altissima intensità è possibile però che questo possa essere il giorno buono per una fuga composta da corridori abili quando la strada sale, ma anche capaci di giocarsi le proprie carte in uno sprint ristretto.

La sesta tappa della Parigi-Nizza 2026, che savrà inizio a Barbentane e si concluderà ad Apt, inizierà alle 12.50. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti minuto per minuto. Buon divertimento a tutti!