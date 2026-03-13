LIVE Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv, valido per la trentunesima gara della regular season di Eurolega, la massima competizione di basket dove si affrontano le venti migliori squadre del continente europeo. Il roster di Peppe Poeta si gioca il tutto per tutto, visto che in caso di sconfitta la corsa ai play in si farebbe sempre più complessa.

Milano, al momento, si trova alla dodicesima posizione, con una vittoria e due posti di differenza dal decimo posto, l’ultimo valido per accedere al play in, ultima spiaggia per qualificarsi ai play off di Eurolega ambiti da tutti e alla fine dei quali verrà decretato il vincitore della competizione. Il Maccabi è alle spalle dell’Olimpia, con una sola vittoria in meno ma con la squadra italiana che ha giocato una partita in più.

Seguendo gli ultimi cinque scontri diretti, sono arrivate ben tre vittorie per Olimpia Milano e due invece per la squadra israeliana che, secondo il pronostico, parte sfavorita soprattutto per il fattore campo che per l’italiana potrebbe e deve incidere parecchio: Poeta ha bisogno del miglior Brooks e di un ottimo Leday per continuare sperare nel decimo posto.

Il match tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv inizierà alle 20.30 e verrà disputato all'Allianz Cloud con Il terzetto arbitrale sarà composto da Tomislab Hordov, Jordi Aliaga e Hugues Thepenier.