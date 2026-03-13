Dove vedere in tv il Trofeo Binda 2026: programma, orari, streaming

Si correrà domenica 15 marzo la ventisettesima edizione del Trofeo Alfredo Binda. La corsa in linea lombarda è ormai diventato un appuntamento fisso del calendario internazionale ed ogni anno mette di fronte le migliori atlete del panorama mondiale. L’anno scorso fu Elisa Balsamo a conquistare il successo sull’arrivo di Cittiglio, comune che anche quest’anno ospita il traguardo finale.

Il percorso della prova elite si articola in 152,7 chilometri e la corsa si infiammerà come sempre con l’entrata nel circuito finale. La salita di Orina rappresenterà il momento decisivo per la vittoria finale. Grande attesa per Elisa Balsamo che ha vinto ben tre edizioni, compresa l’ultima. Tra le avversarie, Elisa Longo Borghini cerca un altro successo dopo quello del 2021.

Come vedere in tv il Trofeo Binda 2026? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2 dalle 15.50. Lo streaming sarà visibile su Rai Play, Discovery Plus e HBO MAX. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale per non perdere neanche un aggiornamento sulla corsa.

PROGRAMMA

Domenica 15 marzo

Trofeo Binda 2026 Luino-Cittiglio (152,7 km)

Orario di partenza: 13.00

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IL TROFEO BINDA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 15.50

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport