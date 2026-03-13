Milano Cortina 2026ParalimpiadiSport in tv
Calendario Paralimpiadi 2026 oggi: orari 13 marzo, tv, streaming, italiani in gara
Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, venerdì 13 marzo: nella sesta giornata di finali spazio allo sci alpino con il gigante maschile per le classi VI, standing e sitting, che metteranno in palio tre titoli.
Alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (8.45-13.00), Rai Sport HD (12.55-16.30 e 18.15-21.05), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
CALENDARIO PARALIMPIADI 2026 OGGI
Venerdì 13 marzo
9:00 Sci alpino, gigante maschile VI (1ª manche) (BERTAGNOLLI Giacomo)
A seguire Sci alpino, gigante maschile standing (1ª manche) (PALLA Luca, PELIZZARI Federico, BENDOTTI Davide)
A seguire Sci alpino, gigante maschile sitting (1ª manche) (DE SILVESTRO Renè)
9:00 Snowboard, banked slalom femminile SB-LL2 (1ª manche)
A seguire Snowboard, banked slalom maschile SB-UL (1ª manche) (LUCHINI Jacopo, PRIOLO Paolo)
A seguire Snowboard, banked slalom maschile SB-LL1 (1ª manche)
A seguire Snowboard, banked slalom maschile SB-LL2 (1ª manche) (PERATHONER Emanuel)
9:45 Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (qualificazioni)
10:00 Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (qualificazioni) (PISANI Marco)
10:05 Curling, semifinali squadre miste: Corea del Sud-Canada e Cina-Svezia
10:35 Biathlon, sprint pursuit femminile standing (qualificazioni)
10:50 Biathlon, sprint pursuit maschile standing (qualificazioni) (TONINELLI Cristian)
11:00 Snowboard, banked slalom femminile SB-LL2 (2ª manche)
A seguire Snowboard, banked slalom maschile SB-UL (2ª manche)
A seguire Snowboard, banked slalom maschile SB-LL1 (2ª manche)
A seguire Snowboard, banked slalom maschile SB-LL2 (2ª manche)
11:05 Biathlon, sprint pursuit femminile VI (qualificazioni)
11:20 Biathlon, sprint pursuit maschile VI (qualificazioni)
12:30 Biathlon, sprint pursuit femminile sitting (finale)
12:45 Biathlon, sprint pursuit maschile sitting (finale)
13:00 Sci alpino, gigante maschile VI (2ª manche)
A seguire Sci alpino, gigante maschile standing (2ª manche)
A seguire Sci alpino, gigante maschile sitting (2ª manche)
13:10 Biathlon, sprint pursuit femminile standing (finale)
13:25 Biathlon, sprint pursuit maschile standing (finale)
13:50 Biathlon, sprint pursuit maschile VI (finale)
14:05 Biathlon, sprint pursuit femminile VI (finale)
14:35 Sledge hockey, semifinale: Stati Uniti-Cechia
18:35 Curling, squadre miste: finale 3°/4° posto
19:05 Sledge hockey, semifinale: Canada-Cina
