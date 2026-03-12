LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: la Ferrari porta la nuova ala ‘macarena’

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio della Cina, secondo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido tracciato di Shanghai saremo pronti per vivere una giornata dal peso specifico notevole dato che, giova ricordarlo, il fine settimana cinese sarà contraddistinto dalla prima Sprint Race del campionato.

Quale sarà il programma della giornata? Il venerdì del Gran Premio della Cina scatterà alle ore 04.30 con la prima, ed unica, sessione di prove libere del weekend (come al solito la durata sarà di 60 minuti), mentre alle ore 08.30 sarà la volta della Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race che si disputerà sabato 14 marzo alle ore 04.00. Alle ore 08.00 sarà poi la volta delle qualifiche vere e proprie in vista della gara domenicale sempre alle ore 08.00.

Cosa dovremo aspettarci dal venerdì di Shanghai? In primo luogo cercheremo di capire se quando visto all’esordio a Melbourne sarà confermato anche in Cina. Per cui tutti gli occhi saranno sulle Mercedes. George Russell e Andrea Kimi Antonelli saranno ancora dominanti? Le Ferrari, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton si avvicineranno ai rivali? La scuderia di Maranello ha deciso di forzare i tempi e di presentare già in questa tappa la celebre ala “Macarena” che, secondo i primi dati, potrebbe garantire un incremento di velocità di 5 kmh. Alle loro spalle vedremo se McLaren e Red Bull saranno della partita.

Il venerdì del Gran Premio della Cina scatterà alle ore 04.30 italiane con la prima ed unica sessione di prove libere. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Formula Uno sullo splendido tracciato di Shanghai. Buon divertimento!