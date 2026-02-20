Sport in tv
Sport in tv oggi (venerdì 20 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, venerdì 20 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, la F1 con i Test di Sakhir, e tanto altro ancora.
Due azzurri sono ancora in corsa nei tornei ATP della settimana: nei quarti del 250 di Delray Beach, non prima delle 19.00, Flavio Cobolli affronterà il rappresentante di Hong Kong Coleman Wong, mentre nei quarti del 500 di Rio de Janeiro, non prima delle 23.00, Matteo Berrettini sfiderà il peruviano Ignacio Buse.
CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI
Saranno ben tre le corse a tappe di ciclismo su strada in programma quest’oggi: quinta frazione per l’UAE Tour, dal Dubai Al Mamzar Park all’Hamdan Bin Mohammed Smart University, terza tappa per la Vuelta a Andalucia, da Jaén a Lopera, terza frazione anche per la Volta ao Algarve, con partenza ed arrivo a Vilamoura.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Venerdì 20 febbraio
1.20 Superbike, GP Australia: prove libere 1 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
6.00 Superbike, GP Australia: prove libere 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW
8.00 F1, Test ufficiali Sakhir: 3a giornata – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go, NOW
10.00 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Rai 2 HD (10.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40), Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40), DAZN CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
10.30 Ciclismo, UAE Tour: 5a tappa – 12.05 Rai Play Sport 1, 12.25 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
11.15 Ciclismo, Vuelta a Andalucia: 3a tappa – 14.05 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
14.00 Tennis, WTA 1000 Dubai: semifinali – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go, NOW
14.05 Ciclismo, Volta ao Algarve: 3a tappa – 16.00 Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
14.30 Cricket, Coppa del Mondo T20: Australia-Oman – ICC.TV
17.00 Tennis, ATP 250 Delray Beach: quarti (2° match dalle 17.00 non prima delle 19.00 Cobolli-Wong) – Sky Sport Arena, poi dalle 21.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
17.30 Tennis, ATP 500 Doha: semifinali – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
20.00 Tennis, ATP 500 Rio de Janeiro: quarti (2° match dalle 21.00 non prima delle 23.00 Berrettini-Buse) – Sky Sport Arena, poi dalle 21.30 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV
20.45 Calcio, Serie A: Sassuolo-Verona – DAZN, DAZN 1
21.00 Pallanuoto, Conference Cup: Posillipo-Sete Natation – EuroAquatics TV
LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DI TUTTI GLI SPORT DELLE OLIMPIADI
LA DIRETTA LIVE DEI TEST DI F1 DALLE 8.00
LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI BOB A 4 DALLE 10.00
LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELL’UAE TOUR DALLE 11.00
LA DIRETTA LIVE DELLO SKICROSS FEMMINILE ALLE 10.00 E ALLE 12.00
LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 14.15
LA DIRETTA LIVE DEI 1500 FEMMINILI DI SPEED SKATING DALLE 16.30
LA DIRETTA LIVE DI CANADA-FINLANDIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 16.40
LA DIRETTA LIVE DELLE PRIME DUE MANCHE DI BOB FEMMINILE DALLE 18.00
LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT TRACK DALLE 20.15
LA DIRETTA LIVE DI USA-SLOVACCHIA DI HOCKEY GHIACCIO DALLE 21.10