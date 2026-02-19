Dove vedere in tv Brescia-Milano e Tortona-Virtus Bologna, Coppa Italia basket 2026: orari semifinali, programma, streaming

Sabato 21 febbraio si disputerà il penultimo atto della Coppa Italia 2026 di basket: all’Inalpi Arena di Torino le semifinali metteranno di fronte alle ore 18.00 Brescia e Milano, mentre a sfidarsi alle ore 20.45 saranno Tortona e Virtus Bologna.

Nei quarti di finale ieri Brescia ha superato Udine per 78-64, mentre Milano ha battuto Trieste per 94-86, invece quest’oggi Tortona ha eliminato Venezia per 95-87, infine la Virtus Bologna ha sconfitto Napoli per 83-73. Domani tutte le squadre osserveranno un giorno di riposo.

Le sfide delle semifinali della Coppa Italia 2026 di basket verranno trasmesse in diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket, mentre la diretta streaming verrà assicurata da cielo.tv, Sky Go, NOW, LBA TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri.

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2026

Sabato 21 febbraio

Ore 18.00: Brescia-Milano – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket

Ore 20.45: Tortona-Virtus Bologna – Diretta tv su Cielo e Sky Sport Basket

