LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: ultima giornata prima del Mondiale, sarà time-attack?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza ed ultima giornata dei secondi test di Sakhir (Bahrain) riservati alla Formula Uno. Il Mondiale di Formula Uno 2026 sta per prendere il via e sul tracciato del Bahrain inizia davvero a svelare i propri valori. Oggi ci attendono le ultime otto ore di lavoro in pista e vedremo di nuovo in azione team e piloti dopo che abbiamo vissuto le prime due giornate di test decisamente indicative, con alcuni scricchiolii a livello di affidabilità come accaduto anche a Lewis Hamilton ieri con la sua nuova SF-26.

Quale sarà il programma della giornata? La terza ed ultima giornata dei secondi test di Sakhir scatterà alle ore 08.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 17.00, quindi, ampiamente sotto la luce dei riflettori. Ricordiamo, inoltre, che tra le ore 12.00 e 13.00 ci sarà sempre un’ora di break per il pranzo. Conclusa questa giornata di test tutto sarà trasportato verso il via del campionato che avverrà nel weekend dell’8 marzo con il Gran Premio d’Australia sullo splendido scenario dell’Albert Park di Melbourne.

Per quanto si è visto anche nella seconda giornata dei test di ieri in Bahrain diverse vetture si sono presentate nel migliore dei modi alla nuova stagione, mentre altre devono ancora recuperare parecchio terreno, sia a livello di prestazione singola, sia di affidabilità. Le prestazioni sembrano parlare di Mercedes e McLaren davanti a tutte le rivali, con la Red Bull di Max Verstappen che vuole inserirsi nella lotta. La Ferrari, invece, appare leggermente indietro con la consapevolezza che si aprirà un’annata dal peso specifico immenso.

Il Day-3 dei secondi test di Sakhir riservati alla Formula Uno scatterà alle ore 08.00 italiane e si concluderà alle ore 17.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della prima giornata dei test del Bahrain, per non perdere nemmeno un secondo del percorso di avvicinamento di team e piloti alla nuova stagione. Buon divertimento!