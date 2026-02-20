Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari venerdì 20 febbraio, tv, streaming, calendario italiani in gara

Oggi venerdì 20 febbraio va in scena la diciassettesima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si apre il weekend che porrà fine alla rassegna a cinque cerchi alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia punterà a essere protagonista in prima linea, con il chiaro obiettivo di difendere il proprio piazzamento nella top-3 del medagliere rimpinguando il proprio bottino e cercando quella che sarebbe una storica doppia cifra in termini di ori.

Jole Galli ha tutte le carte in regola per sognare una medaglia nello skicross, disciplina dello sci freestyle: l’azzurra gareggerà letteralmente sulle nevi di casa visto che è di Livigno, in stagione ha vinto una gara di Coppa del Mondo, negli ultimi dodici mesi è salita sul podio in sei occasioni e può ambire a un ruolo da protagonista in una gara dove la favorita d’obbligo è per forza di cose la svedese Sandra Naeslund, detentrice del titolo e dominatrice di questa annata agonistica.

Tommaso Giacomel avrà a disposizione l’ultima occasione per emergere a livello individuale in questa edizione dei Giochi: la mass start di biathlon (trenta atleti partono insieme par affrontare 15 km sugli sci di fondo con quattro passaggi al poligono, ogni errore nelle due serie in piedi o nelle due serie a terra costa un giro di penalità) potrebbe essere terreno di caccia del trentino, che vuole chiudere l’avventura in maniera significativa davanti al proprio pubblico di Anterselva.

Nel pomeriggio tornerà in scena una delle donne copertina del movimento tricolore: Francesca Lollobrigida scenderà sul ghiaccio di Milano dopo aver conquistato la medaglia d’oro su 3000 e 5000 metri di speed skating, ora la romana si sposterà sui 1500 metri meno congeniali alle sue caratteristiche, ma considerando lo stato di forma eccezionale che la supporta in questo momento è lecito sognare una nuova magia, alla vigilia dell’amata mass start che chiuderà il programma del pattinaggio velocità.

In serata l’ultima abbuffata di short track sul ghiaccio di Milano: l’Italia inseguirà la gloria con la staffetta maschile guidata da Pietro Sighel, desideroso di riscattarsi dopo le molteplici delusioni delle prove individuali; Arianna Fontana proverà a toccare quota quindici medaglie in carriera partecipando agli impegnativi 1500 metri, dove vedremo al via anche Arianna Sighel ed Elisa Confortola. Si assegnano altri due titoli dello sci freestyle (aerials e halfpipe maschile) e si disputano le semifinali di hockey ghiaccio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (venerdì 20 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Venerdì 20 febbraio

10.00 BOB – Bob a 4 maschile, prova cronometrata 3

10.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, seeding round – Diretta tv su Rai2

10.30 SCI FREESTYE – Aerials maschile, qualificazioni 1

10.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni 1

11.15 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, qualificazioni 2

11.27 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, qualificazioni 2

12.00 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, ottavi di finale – Diretta tv su Rai2

12.35 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, quarti di finale – Diretta tv su Rai2

12.54 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, semifinali – Diretta tv su Rai2

13.10 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, small final – Diretta tv su RaiSportHD

13.15 SCI FREESTYLE – Skicross femminile, big final – Diretta tv su RaiSportHD

13.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (prima run)

14.00 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (seconda run)

14.05 CURLING – Torneo femminile, semifinali: Canada-Svezia, USA-Svizzera – Diretta tv su Rai2 dalle 15.15

14.15 BIATHLON – Mass start maschile – Diretta tv su Rai2

14.30 SCI FREESTYLE – Aerials maschile, finale (terza run)

16.30 SPEED SKATING – 1500 metri femminile – Diretta tv su Rai2 dalle 16.45

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale: Canada-Finlandia – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con il bob. Finestre anche su Rai2

18.00 BOB – Bob a 2 femminile, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

19.05 CURLING – Torneo maschile, finale per il bronzo: Norvegia-Svizzera – Diretta tv su Rai2 in alternanza con altri sport

19.30 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (prima manche) – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con altri sport

19.48 BOB – Bob a 2 femminile, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con altri sport

19.59 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (seconda manche) – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con altri sport

20.15 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, quarti di finale – Diretta tv su Rai2 fino alle 20.30, poi RaiSportHD e ancora Rai2 dalle 21.00

20.28 SCI FREESTYLE – Halfpipe maschile, finale (terza manche) – Diretta tv su RaiSportHD in alternanza con altri sport

21.00 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, semifinali

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, semifinale: USA-Slovacchia – Diretta tv su RaiSportHD, possibile parte finale su Rai2

21.17 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale B

21.29 SHORT TRACK – Staffetta maschile, finale A

21.56 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale B

22.03 SHORT TRACK – 1500 metri femminile, finale A

