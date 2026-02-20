LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: le squadre dei velocisti lavorano per il finale della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:22 Alle sue spalle si colloca l’olandese Fabio Jakobsen della Team Picnic PostNL con quattordici.

13:19 Nel novero degli sprinter favoriti per il successo finale, Jonathan Milan ha ottenuto diciassette vittorie nel WorldTour.

13:16 Matteo Malucelli sembra pronto a lasciare il segno nella frazione odierna.

13:13 In testa al gruppo lavora anche la XDS Astana Team.

13:10 L’azione del trio di testa non sembra, al momento, avere possibilità di andare a buon fine.

13:07 Sono in tre al comando: Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

13:04 Siamo a meno di cinquanta chilometri dalla conclusione della tappa.

13:01 Le squadre dei velocisti sono già in testa al gruppo. La volontà chiara è quella di riprendere la fuga senza dover faticare fino agli ultimi metri come ieri.

12:58 Continua a diminuire il margine dei fuggitivi. Il loro vantaggio è ora di 58”.

12:55 La Lidl-Trek detta l’andatura in testa al gruppo.

12:52 In caso di probabile sprint finale proverà a replicare il podio di ieri Matteo Milan della Groupama – FDJ United.

12:49 L’ultimo corridore a vincere il UAE Tour alla sua prima partecipazione è stato il belga Lennert Van Eetvelt della Lotto Intermarché nel 2024.

12:46 Nel finale di corsa le squadre dovranno fare attenzione al vento.

12:43 Il gruppo recupera terreno. Il vantaggio del trio di testa scende a 1’12”.

12:40 Mancano 65 chilometri alla fine della tappa.

12:37 La velocità media aggiornata è di 47,1 km/h.

12:34 Jonathan Milan spera di bissare il successo dello scorso anno. Lo sprinter italiano, il 20 febbraio 2025, aveva vinto la quarta tappa dell’UAE Tour 2025.

12:31 Il vantaggio dei fuggitivi è ora di 1’43”.

12:28 L’elvetico scavalca così Del Toro e conquista il primato nella classifica a punti.

12:25 Lo svizzero Silvan Dillier si è imposto anche nello sprint intermedio di Al Qudra Cycle Track .

12:22 La tappa di domani, Al Ain Museum -Jebel Hafeet di 168 chilometri deciderà la vittoria della classifica generale con la scalata finale di Jebel Hafeet.

12:19 Questa la composizione del terzetto al comando: Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

12:16 I corridori hanno percorso i primo ottanta chilometri della frazione odierna.

12:13 Il vantaggio dei battistrada, all’ultimo rilevamento, è di 1’35”.

12:10 Alle spalle dello sloveno si posizione il compagno di squadra Almeida con 9, mentre Milan è quarto a quota 7.

12:07 Tadej Pogacar guida, con 15, la classifica dei corridori che hanno indossato il maggior numero di maglie da leader all’UAE Tour.

12:04 Il gruppo sembra controllare l’azione dei fuggitivi per poi aumentare l’andatura al momento opportuno e andare a riprenderli.

12:01 Gianni Moscon partecipa nuovamente alla corsa emiratina dopo sette anni. La sua precedente partenza risale al 2019.

11:58 Il 36% del percorso dell’UAE Tour 2026 si svolge ad Abu Dhabi.

11:55 Mancano poco più di cento chilometri al traguardo.

11:52 I fuggitivi perdono terreno. Il loro vantaggio scende a 1’07”.

11:49 Alle spalle dello sloveno si posiziona l’irlandese Sam Bennett con dieci.

11:46 Tadej Pogacar, con tredici, è il corridore che ha conquistato il maggior numero di Top10 all’UAE Tour.

11:43 Rispetto all’ultimo rilevamento, il margine dei fuggitivi sul gruppo è di 1’27”.

11:40 C’è sempre un trio a guidare la corsa: Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

11:37 Il britannico Adam Yates è alla quinta partecipazione consecutiva all’UAE Tour.

11:34 Il colombiano Harold Martín López della XDS Astana Team sta tirando il gruppo.

11:31 Il canadese Nickolas Zukowskyè il corridore meglio piazzato in classifica generale nel trio di testa. Il suo ritardo da Tiberi è di 8’41”.

11:28 Il gruppo rosicchia qualcosa al trio di testa e ora insegue ad 1’45”.

11:25 Andatura elevata in queste prime battute. La velocità media aggiornata è di 46,8 km/h.

11:22 Isaac Del Toro guida la classifica a punti con 36 davanti ad Antonio Tiberi e Silvan Dillier, secondi a 32.

11:19 Il vantaggio dei tre fuggitivi sul gruppo è di 1’56”.

11:16 Lo svizzero Silvan Dillier ha vinto lo sprint intermedio di Al Meydan Racecourse.

11:13 Proveranno a piazzare la zampata vincente anche il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team, il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, gli olandesi Fabio Jakobsen e Casper van Uden della Team Picnic PostNL.

11:10 Nel novero dei candidati alla vittoria di giornata rientrano Daniel Skerl della Bahrain-Victorious, Alberto Dainese della Soudal Quick-Step e Matteo Malucelli della XDS Astana Team.

11:07 Il laziale, dopo il numero sulla salita di Jebel Mobrah, si prepara allo scontro decisivo in programma domani con la scalata finale di Jebel Hafeet, asperità che deciderà la classifica finale della corsa emiratina.

11:04 Il laziale guida con 21” sul messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e un minuto sul colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team.

11:01 Al comando della corsa ci sono Gianni Moscon della Red Bull – BORA – hansgrohe, lo svizzero Silvan Dillier della Alpecin-Premier Tech e il canadese Nickolas Zukowsky della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team.

10:58 Antonio Tiberi continua ad indossare la maglia di leader della classifica generale.

10:55 Nell’ordine di arrivo della tappa di ieri spicca anche il terzo posto di Matteo Milan. Per il corridore della Groupama si tratta del primo podio in carriera.

10:52 Il corridore della Lidl-Trek si è infatti aggiudicato la quarta frazione, la Fujairah-Fujairah di 182 chilometri.

10:49 Jonathan Milan, dopo la caduta del primo giorno, punta il secondo successo consecutivo.

10:46 La frazione odierna non presenta difficoltà altimetriche di rilievo e sembra disegnata per l’arrivo del gruppo a ranghi compatti. I velocisti sono pronti ad un nuovo duello.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell’UAE Tour 2026, la Dubai Al Mamzar Park-Hamdan Bin Mohammed Smart University, di 166 chilometri. I velocisti tornano in scena su un tracciato pienamente congeniale alle loro caratteristiche. Jonathan Milan, dopo la caduta del primo giorno, punta il secondo successo consecutivo.

Il corridore della Lidl-Trek si è infatti aggiudicato la quarta frazione, la Fujairah-Fujairah di 182 chilometri, piegando allo sprint il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team e il fratello Matteo Milan della Groupama – FDJ United. Ottimo anche il sesto posto conquistato da Matteo Malucelli della XDS Astana Team.

Giornata interlocutoria e nessuna novità di rilievo per quanto concerne la generale. Antonio Tiberi continua ad indossare la maglia di leader con un vantaggio di 21” sul messicano Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e un minuto sul colombiano Harold Tejada della XDS Astana Team. Il laziale, dopo il numero sulla salita di Jebel Mobrah, si prepara allo scontro decisivo in programma domani con la scalata finale di Jebel Hafeet che deciderà la vittoria della corsa.

La tappa odierna non presenta alcun tipo di difficoltà altimetrica e dovrebbe riservare nuovamente la conclusione a ranghi compatti. Tra i più autorevoli candidati alla conquista del successo di giornata non può non figurare Jonathan Milan della Lidl-Trek. Sono pronti però a sfidare il friulano i connazionali Daniel Skerl della Bahrain-Victorious, Alberto Dainese della Soudal Quick-Step e Matteo Malucelli della XDS Astana Team, il britannico Ethan Vernon della NSN Cycling Team, il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG, gli olandesi Fabio Jakobsen e Casper van Uden della Team Picnic PostNL.

Vedremo chi conquisterà il successo di giornata e come potrà cambiare la classifica prima del duello finale di domani. La tappa partirà alle ore 10:30 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale a partire dalle 11:00. Segui con noi la quinta frazione dell’ UAE Tour 2026 per non perderti neanche un istante della corsa. Buon divertimento!