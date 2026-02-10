Milano Cortina 2026OlimpiadiSci di fondoSport in tvSport Invernali
Quando lo sci di fondo oggi in tv: orari sprint tc, programma martedì 10 febbraio, streaming
Tutto pronto a Lago di Tesero per la sprint individuale in tecnica classica valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Quest’oggi verranno assegnati due titoli nello sci di fondo sulle nevi della Val di Fiemme, infatti andranno in scena (come avviene abitualmente in Coppa del Mondo) sia la competizione femminile che quella maschile.
LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT TC DI SCI DI FONDO ALLE 9.15 E ALLE 11.45
La Norvegia punta alla tripletta tra gli uomini e ha già prenotato di fatto la medaglia d’oro con Johannes Hoesflot Klaebo, mentre tra le donne potrebbe essere la Svezia a dominare la scena. Obiettivo podio molto difficile ma non impossibile per l’Italia, che spera in un exploit con lo specialista Simone Mocellini e magari anche con l’inossidabile Federico Pellegrino.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, i pettorali di partenza, il palinsesto tv e streaming della sprint in tecnica classica alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00) e RaiSportHD (dalle 13.00 in poi); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.
A CHE ORA LO SCI DI FONDO OGGI ALLE OLIMPIADI
Martedì 10 febbraio
9.15 Qualificazioni sprint femminile e maschile – Diretta tv su Rai 2
11.45 Fase finale sprint femminile e maschile – Diretta tv su Rai 2 (fino alle 13.00) e RaiSportHD (dalle 13.00 in poi)
PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (fino alle 13.00) e RaiSportHD (dalle 13.20 in poi).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.
Diretta testuale: OA Sport.
PETTORALI DI PARTENZA SPRINT OLIMPIADI 2026
DONNE
1 PULLES Mariel Merlii EST 9:15:15
2 de MARTIN PINTER Iris ITA 9:15:30
3 MEIER Alina SUI 9:15:45
4 FAEHNDRICH Nadine SUI 9:16:00
5 SMITH Sammy USA 9:16:15
6 JOENSUU Jasmi FIN 9:16:30
7 SCHERZ Magdalena AUT 9:16:45
8 SVAHN Linn SWE 9:17:00
9 ANDREASSEN Milla Grosberghaugen NOR 9:17:15
10 WEBER Anja SUI 9:17:30
11 MONSORNO Nicole ITA 9:17:45
12 GIMMLER Laura GER 9:18:00
13 FISCHER Lea SUI 9:18:15
14 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 9:18:30
15 JANATOVA Katerina CZE 9:18:45
16 RYDZEK Coletta GER 9:19:00
17 GANZ Caterina ITA 9:19:15
18 DAHLQVIST Maja SWE 9:19:30
19 KREHL Sofie GER 9:19:45
20 CASSOL Federica ITA 9:20:00
21 del RIO ROCA Gina AND 9:20:15
22 KAHARA Jasmin FIN 9:20:30
23 GAL Melissa FRA 9:20:45
24 SUNDLING Jonna SWE 9:21:00
25 AABREKK Ingrid Bergene NOR 9:21:15
26 MATINTALO Johanna FIN 9:21:30
27 SAARI Amanda FIN 9:21:45
28 HAGSTROEM Johanna SWE 9:22:00
29 KERN Julia USA 9:22:15
30 DIGGINS Jessie USA 9:22:30
31 DRIVENES Julie Bjervig NOR 9:22:45
32 ANTOSOVA Barbora CZE 9:23:00
33 SKINDER Monika POL 9:23:15
34 NEPRYAEVA Dariya AIN 9:23:30
35 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN 9:23:45
36 PIERREL Julie FRA 9:24:00
37 BERANOVA Tereza CZE 9:24:15
38 KARALIOVA Hanna AIN 9:24:30
39 MARCISZ Izabela POL 9:24:45
40 SCHMIDT Sonjaa CAN 9:25:00
41 JORTBERG Lauren USA 9:25:15
42 MACKIE Alison CAN 9:25:30
43 GAILLARD Justine FRA 9:25:45
44 JAKLOVA Anna Marie CZE 9:26:00
45 KOLODZIEJ Aleksandra POL 9:26:15
46 TUUL Teesi EST 9:26:30
47 BUCHER Heidi AUT 9:26:45
48 PRYCE Anna GBR 9:27:00
49 DIDIERLAURENT Clemence FRA 9:27:15
50 SAUERBREY Katherine GER 9:27:30
51 DROLET Jasmine CAN 9:27:45
52 YILAMUJIANG Dinigeer CHN 9:28:00
53 OJASTE Teiloora EST 9:28:15
54 STEPASHKINA Nadezhda KAZ 9:28:30
55 RYAZHKO Darya KAZ 9:28:45
56 AUZINA Kitija LAT 9:29:00
57 LIE Ellen Soehol AUS 9:29:15
58 MELNIK Anna KAZ 9:29:30
59 VELICER Sophia Tsu TPE 9:29:45
60 HOOKER Maddie AUS 9:30:00
61 CHI Chunxue CHN 9:30:15
62 NIKON Anastasiia UKR 9:30:30
63 SHALYGINA Xeniya KAZ 9:30:45
64 DANIELOVA Maria SVK 9:31:00
65 MEDJA Lucija SLO 9:31:15
66 SHKATULA Sofiia UKR 9:31:30
67 JANEZIC Tia SLO 9:31:45
68 GUDNADOTTIR Kristrun ISL 9:32:00
69 MOURA Bruna BRA 9:32:15
70 HADZIC Tena CRO 9:32:30
71 DIAZ GONZALEZ Nahiara ARG 9:32:45
72 WANG Yundi CHN 9:33:00
73 SOBOL Ema CRO 9:33:15
74 HAN Dasom KOR 9:33:30
75 KRAMPE Samanta LAT 9:33:45
76 SAVICKAITE Egle LTU 9:34:00
77 NEDYALKOVA Kalina BUL 9:34:15
78 GROETZNER Agustina ARG 9:34:30
79 HE Kaile CHN 9:34:45
80 KAPARKALEJA Linda LAT 9:35:00
81 ENKHBAYAR Ariuntungalag MGL 9:35:15
82 ILIC Anja SRB 9:35:30
83 PONYA Sara HUN 9:35:45
84 LEE Eui Jin KOR 9:36:00
85 DAINYTE Ieva LTU 9:36:15
86 MYHAL Daryna UKR 9:36:30
87 NOPRIIENKO Yelizaveta UKR 9:36:45
88 REIT Delia Ioana ROU 9:37:00
89 RIBERA Eduarda BRA 9:37:15
UOMINI
1 CLUGNET James GBR 9:57:15
2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR 9:57:30
3 JOUVE Richard FRA 9:57:45
4 RIEBLI Janik SUI 9:58:00
5 HAEGGSTROEM Johan SWE 9:58:15
6 VUORINEN Lauri FIN 9:58:30
7 MOSER Benjamin AUT 9:58:45
8 OGDEN Ben USA 9:59:00
9 KETTERSON Zak USA 9:59:15
10 MAKI Joni FIN 9:59:30
11 MYHLBACK Alvar SWE 9:59:45
12 MOCELLINI Simone ITA 10:00:00
13 TUZ Jiri CZE 10:00:15
14 LIEKARI Emil FIN 10:00:30
15 NAEFF Noe SUI 10:00:45
16 VIKE Oskar Opstad NOR 10:01:00
17 SCHUMACHER Gus USA 10:01:15
18 CHAPPAZ Jules FRA 10:01:30
19 PUEYO Jaume ESP 10:01:45
20 GRAHN Anton SWE 10:02:00
21 SCHOONMAKER Jc USA 10:02:15
22 GROND Valerio SUI 10:02:30
23 STOELBEN Jan GER 10:02:45
24 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 10:03:00
25 MOILANEN Niilo FIN 10:03:15
26 VALNES Erik NOR 10:03:30
27 CERNY Ondrej CZE 10:03:45
28 ANGER Edvin SWE 10:04:00
29 CHANAVAT Lucas FRA 10:04:15
30 PELLEGRINO Federico ITA 10:04:30
31 SIMENC Miha SLO 10:04:45
32 BARP Elia ITA 10:05:00
33 STERN Nejc SLO 10:05:15
34 NOVAK Michal CZE 10:05:30
35 FOETTINGER Michael AUT 10:05:45
36 STAREGA Maciej POL 10:06:00
37 WANG Qiang CHN 10:06:15
38 KOROSTELEV Savelii AIN 10:06:30
39 McKEEVER Xavier CAN 10:06:45
40 SCHELY Theo FRA 10:07:00
41 COLELL PANTEBRE Marc ESP 10:07:15
42 CRV Vili SLO 10:07:30
43 VIK Lars Young AUS 10:07:45
44 DREMLJUGA Karl Sebastian EST 10:08:00
45 HIMMA Martin EST 10:08:15
46 CYR Antoine CAN 10:08:30
47 VIGANTS Raimo LAT 10:08:45
48 SELLES GASCH Bernat ESP 10:09:00
49 HINDS Peter SVK 10:09:15
50 KAPARKALEJS Lauris LAT 10:09:30
51 BRUGGER Janosch GER 10:09:45
52 DAPRA Simone ITA 10:10:00
53 BRYJA Sebastian POL 10:10:15
54 STEPHEN Thomas CAN 10:10:30
55 DROLET Remi CAN 10:10:45
56 HINCKFUSS Hugo AUS 10:11:00
57 SILVA Manex BRA 10:11:15
58 SAULITIS Niks LAT 10:11:30
59 DAL FARRA Franco ARG 10:11:45
60 SKENDER Marko CRO 10:12:00
61 LISOHOR Oleksandr UKR 10:12:15
62 CHANLOUNG Mark THA 10:12:30
63 COJOCARU Gabriel ROU 10:12:45
64 SAVART Stevenson HAI 10:13:00
65 LI Minglin CHN 10:13:15
66 STROLIA Tautvydas LTU 10:13:30
67 MATIKANOV Mario BUL 10:13:45
68 BENEDIKTSSON Dagur ISL 10:14:00
69 IKPEFAN Samuel Uduigowme NGR 10:14:15
70 DRAHUN Dmytro UKR 10:14:30
71 ERIC Strahinja BIH 10:14:45
72 FODSTAD Fredrik COL 10:15:00
73 ENDRESTAD Sebastian CHI 10:15:15
74 GRBOVIC Aleksandar MNE 10:15:30
75 FROMMELT Robin LIE 10:15:45
76 PEPENE Paul Constantin ROU 10:16:00
77 VAICIULIS Modestas LTU 10:16:15
78 MILOSAVLJEVIC Milos SRB 10:16:30
79 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL 10:16:45
80 SAUMA Mateo Lorenzo ARG 10:17:00
81 CENEK Tomas SVK 10:17:15
82 PESHKOV Daniel BUL 10:17:30
83 YILMAZ Abdullah TUR 10:17:45
84 BATMUNKH Achbadrakh MGL 10:18:00
85 LEE Joonseo KOR 10:18:15
86 BASHMAKOV Nail KAZ 10:18:30
87 CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas VEN 10:18:45
88 MURATBEKOV Amirgali KAZ 10:19:00
89 PUKHKALO Vitaliy KAZ 10:19:15
90 JADA Stavre MKD 10:19:30
91 SAPARBEKOV Artur KGZ 10:19:45
92 BUKI Adam HUN 10:20:00
93 CABECA Jose POR 10:20:15
94 GRONLUND Timo Juhani BOL 10:20:30
95 ANGELIS Apostolos GRE 10:20:45