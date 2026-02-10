Italia-Germania oggi in tv, hockey ghiaccio femminile: orario, programma martedì 10 febbraio, streaming

Siamo pronti per vivere l’ultima partita del girone iniziale per la nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio nel suo percorso ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, alle ore 16.40 alla Milano Rho Ice Hockey Arena le nostre portacolori sfideranno la Germania per chiudere nel migliore dei modi il raggruppamento.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE DALLE 16.40

Come arrivano le azzurre a questo match? Dopo il successo all’esordio con il punteggio di 4-1 contro la Francia, nel secondo impegno è arrivata una sconfitta contro le fortissime svedesi con il punteggio di 6-1. Il terzo match ha visto la straordinaria vittoria contro il Giappone. Un 3-2 al termine di un incontro tiratissimo che ha fatto vedere come le azzurre siano arrivate nel migliore dei modi alla manifestazione con i Cinque Cerchi.

La classifica del Gruppo B a questo punto vede la Svezia a punteggio pieno a quota 9 punti davanti proprio alle azzurre a quota 6 contro i 5 punti della Germania. In poche parole, il match di quest’oggi deciderà chi passerà come secondo in questo girone.

Come seguire il match in tv? La partita tra Italia e Germania, ultimo impegno del girone iniziale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, sarà trasmessa in diretta tv su Raisport HD (canale 227 di Sky e 58 del digitale terrestre). In streaming si potrà seguire su discovery+ e HBO Max. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, per non perdere nemmeno un secondo dei Giochi Olimpici Invernali.

A CHE ORA L’HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE ALLE OLIMPIADI OGGI

Martedì 10 febbraio

Ore 16.40 Italia vs Germania – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.