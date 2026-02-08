Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 8 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

Oggi domenica 8 febbraio va in scena la quinta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: si preannuncia grande spettacolo in chiusura del weekend d’apertura di questa edizione dei Giochi, verranno messi in palio otto titoli e l’Italia sarà grande protagonista dopo essere partita nel miglior modo possibile con l’oro di Francesca Lollobrigida (3000 metri, speed skating), l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris (discesa libera, sci alpino).

Lo sci alpino proporrà la discesa libera femminile alle ore 11.30 sulla pista Olympia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo: Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago e Laura Pirovano proveranno a fare saltare il banco in una delle gare più attese della rassegna a cinque cerche. Alle ore 12.30 andrà in scena lo skiathlon maschile: seconda gara del programma dello sci di fondo, Federico Pellegrino ricoprirà il ruolo di outsider dopo essere stato portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura.

Alle ore 14.05 il grande spettacolo del biathlon con la staffetta mista: l’Italia può sognare in grande con Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer, Lukas Hofer in un format particolarmente congeniale ai nostri colori. L’Italia ha tutte le carte in regola per strabiliare nello snowboard a inizio pomeriggio, presentandosi con i favori del pronostico nel PGS maschile (Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March) e chance nel PGS femminile (Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle).

Davide Ghiotto e Riccardo Lorello inseguiranno il podio sui 5000 metri nello speed skating, Dominik Fischnaller si gioca la medaglia nello slittino, in serata la chiusura della prova a squadre di pattinaggio artistico con l’Italia lanciata verso un alloro. Amos Mosaner e Stefania Constantini affronteranno Cechia e Gran Bretagna in due partite fondamentali per il torneo di curling doppio misto.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella giornata di oggi (domenica 8 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale generale e tematica per eventi su OA Sport.

CALENDARIO OLIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 8 febbraio

08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6

09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualificazioni

09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualificazioni

10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, primo turno eliminatorio

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud

10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, primo turno eliminatorio

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile

12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile

13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale

13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale

13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2

13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale

14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale

14.05 BIATHLON – Staffetta mista

14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali

14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali

14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo

14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Cechia, USA-Estonia, Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera

14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo

14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro

14.40 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2

16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschile

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Svezia

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche

18.31 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, USA-Svezia, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche)

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie

20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche)

20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile

21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche)

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cechia-Finlandia

21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program maschile

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 13.00 alle ore 15.40 e dalle ore 20.30 alle ore 21.00.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Domenica 8 febbraio

08.00 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 5-6: Sandra Robatscher, Verena Hofer

09.00 SNOWBOARD – PGS femminile, qualification run: Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

09.30 SNOWBOARD – PGS maschile, qualification run: Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

10.00 SNOWBOARD – PGS femminile, elimination run: eventuali Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

10.30 SNOWBOARD – PGS maschile, elimination run: eventuali Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile: Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone

12.30 SCI DI FONDO – Skiathlon maschile: Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo

13.00 SNOWBOARD – PGS femminile, ottavi di finale: eventuali Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

13.24 SNOWBOARD – PGS maschile, ottavi di finale

13.30 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 1-2: Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler/Fabian Malleier

13.48 SNOWBOARD – PGS femminile, quarti di finale: eventuali Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

14.00 SNOWBOARD – PGS maschile, quarti di finale: eventuali Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

14.05 BIATHLON – Staffetta mista: Italia (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer)

14.12 SNOWBOARD – PGS femminile, semifinali: eventuali Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

14.19 SNOWBOARD – PGS maschile, semifinali: eventuali Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

14.26 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per il bronzo: eventuali Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

14.29 SNOWBOARD – PGS femminile, finale per l’oro: eventuali Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle

14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Cechia

14.36 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per il bronzo: eventuali Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

14.39 SNOWBOARD – PGS maschile, finale per l’oro: eventuali Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March

14.46 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 1-2: Andrea Voetter/Marion Oberhofer

16.00 SPEED SKATING – 5000 metri maschili: Davide Ghiotto, Michele Malfatti, Riccardo Lorello

16.30 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, prova 3: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

17.00 SLITTINO – Singolo maschile, terza manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller

18.34 SLITTINO – Singolo maschile, quarta manche: Leon Felderer, Alex Gufler, Dominik Fischnaller

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, prova 2: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (prima manche): Marilù Poluzzi

19.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program coppie d’artistico: Sara Conti/Niccolò Macii

20.15 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (seconda manche): Marilù Poluzzi

20.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program femminile: Lara Naki Gutmann

21.00 SNOWBOARD – Big Air femminile, qualificazioni (terza manche): Marilù Poluzzi

21.55 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free program maschile: Daniel Grassl