LIVE Slittino, Singolo maschile Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Dominik Fischnaller si gioca una medaglia!

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle ultime due manche della gara olimpica di slittino maschile. Sulla nuova pista di Cortina si assegnano le medaglie con il tedesco Max Langenhan che deve difendere il buon vantaggio costruito nelle prime due run. Grandi speranze di podio per l’Italia con Dominik Fischnaller terzo con margine, ed un buon Leon Felderer che ripartirà dalla quinta posizione. Appuntamento con la terza manche alle 17.00, mentre quella decisiva inizierà poco dopo le 18.30.

Le prime due discese ci hanno consegnato un tedesco al comando, ma non quello che ci aspettavamo alla vigilia. E’ arrivato infatti l’erroraccio di Felix Loch in avvio di prima manche, ed il pluridecorato campione teutonico è soltanto ottavo a oltre mezzo secondo dal podio provvisorio. Le posizioni sembrano abbastanza fortificate, ma l’errore è dietro l’angolo a questi livelli e non ci si potrà cullare sui centesimi di margine maturati finora.

Per questo motivo Dominik Fischnaller dovrà mettere in piedi altre due manche offensive come dimostrato sabato. L’azzurro è stato quasi perfetto commettendo soltanto alcune lievissime sbavature. L’italiano è a poco più di un decimo dalla seconda posizione dell’austriaco Jonas Mueller, e può difendere oltre due decimi sul lettone Kristers Aparjods. Alla finestra c’è il nostro Leon Felderer, quinto a 7 decimi dalla vetta, più staccati gli austriaci Nico Gleirscher e Wolfgang Kindl, e per l’appunto Loch. 18° il terzo azzurro Alex Gufler.

La terza manche di slittino maschile inizierà alle 17.00, con la run decisiva programmata alle 18.30.