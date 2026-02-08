LIVE Sci alpino, Discesa femminile Cortina 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia a testa alta contro Vonn e le americane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale della discesa femminile in programma a Cortina d’Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: al cancelletto di partenza, a partire dalle ore 11.30, ci saranno 36 atlete da 17 Paesi.

In casa Italia saranno quattro le azzurre al via della gara odierna sulle 36 partenti: col pettorale numero 3 toccherà a Federica Brignone, scivolata nel secondo gruppo di merito, poi sarà la volta delle altre italiane, tutte tra le migliori 10 della specialità, ovvero Nicol Delago col 7, Laura Pirovano con l’8 e Sofia Goggia con il 15.

Allo stesso modo fanno parte del primo gruppo di merito e sono tra le favorite per salire sul podio le statunitensi Lindsey Vonn, che partirà col pettorale numero 13, e Breezy Johnson, al via col numero 6, ma occhio anche alla loro connazionale Jacqueline Wiles, che nel secondo gruppo ha ricevuto in dote il numero 17.

La discesa femminile di sci alpino in programma a Cortina d'Ampezzo (Italia), valevole per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, prenderà il via alle ore 11.30