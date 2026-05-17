Terribile caduta in MotoGP: apprensione per Alex Marquez. Esposta la bandiera rossa

Brutto incidente nel corso della gara lunga della MotoGP per quanto concerne il GP di Catalogna: a Barcellona, poco prima di metà gara, dato che si stava percorrendo il giro numero 11 dei 24 previsti, Alex Marquez è finito rovinosamente a terra.

Pedro Acosta ha avuto un problema, rallentando all’improvviso, ed Alex Marquez non è riuscito ad evitarlo, andando a sbattere poi contro la parete destra, mentre la sua Ducati si è girata più volte su se stessa. Coinvolto anche Fabio Di Giannantonio, che ha colpito dei detriti ed è caduto a sua volta.

La classifica considerata al momento dello stop è quella registrata all’ultimo passaggio sulla linea del traguardo: si ripartirà per 13 giri con griglia di partenza definita proprio dalla graduatoria in essere prima dell’incidente. Ad eccezione di Alex Marquez, soccorso al centro medico, tutti gli altri piloti coinvolti potranno ripartire.

NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA

1 Pedro Acosta KTM

2 Raul Fernandez Aprilia

3 Jorge Martin Aprilia

4 Fabio Di Giannantonio Ducati

5 Johann Zarco Honda

6 Franco Morbidelli Ducati

7 Joan Mir Honda

8 Fermin Aldeguer Ducati

9 Luca Marini Honda

10 Francesco Bagnaia Ducati

11 Ai Ogura Aprilia

12 Marco Bezzecchi Aprilia

13 Fabio Quartararo Yamaha

14 Diogo Moreira Honda

15 Jack Miller Yamaha

16 Maverick Vinales KTM

17 Alex Rins Yamaha

18 Toprak Razgatlioglu Yamaha

19 Augusto Fernandez Yamaha

20 Brad Binder KTM