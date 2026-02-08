Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 8 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (8 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Ore 11.30: discesa femminile (Cortina d’Ampezzo)

La nostra idea è la stessa di Federica Brignone: se l’infortunio di Lindsey Vonn fosse davvero così grave, non sarebbe di certo qui. Non è detto che un atleta debba necessariamente raccontare la verità, anzi…L’americana ha vinto ben 12 volte in carriera a Cortina, equamente spartite tra discesa e superG. L’Olympia delle Tofane è di gran lunga la sua pista preferita. Può vincere facendo il vuoto. Attenzione però a Sofia Goggia, a sua volta vincitrice in passato per quattro volte nella discesa di Cortina. Fanno paura in generale le americane, con outsider come Breezy Johnson e Jacqueline Wiles che potrebbero anche far saltare il banco. Nel novero delle favorite figura anche la temibile tedesca Emma Aicher. Laura Pirovano sarà la mina vagante della gara, mentre sembra difficile pensare ad una Federica Brignone a medaglia in discesa.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Sofia Goggia 70%

Laura Pirovano 50%

Federica Brignone 15%

Nicol Delago 5%

SCI DI FONDO

Ore 13.00: skiathlon maschile (Val di Fiemme)

Sulla carta è difficile ipotizzare un podio che non sia completamente monopolizzato dalla Norvegia, con il fenomeno Johannes Hoesflot Klaebo pronto ad iniziare la sua inesorabile messe di medaglie d’oro. Federico Pellegrino proverà a stupire, anche se non sarà questa la sua gara principale dei Giochi. Il valdostano dovrà riuscire a rimanere nel gruppo dei migliori, sperando in un ritmo non indiavolato sin dalla prima frazione in tecnica classifca: a quel punto potrebbe giocarsi le sue carte allo sprint.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Federico Pellegrino 30%

SNOWBOARD

Ore 13.00: PGS femminile e maschile (Livigno)

Gli azzurri che possono ambire ad un risultato di peso sono Roland Fischnaller, alla settima Olimpiade in carriera, Maurizio Bormolini, che gareggia sulla pista di casa, ed Aaron March. Non ci si può nascondere: i tre elencati sono tra i principali favoriti. Più defilato invece Mirko Felicetti. Lo spauracchio principale porta il nome e cognome del fuoriclasse austriaco Benjamin Karl, ma attenzione anche al coreano Sangho Lee ed al tedesco Stefan Baumeister.

Se guardiamo alla classifica generale di Coppa del Mondo, Elisa Caffont è seconda e Lucia Dalmasso terza. Eppure, a nostro avviso, vanno catalogate tra le outsider. La favorita n.1 sarà infatti la ceca Ester Ledecka, che solo sporadicamente gareggia nel circuito maggiore, dedicandosi quasi in pianta stabile allo sci alpino. La giapponese Tsubaki Miki sembra avere qualcosa in più rispetto alle due azzurre. La concorrenza sarà decisamente nutrita anche con l’austriaca Sabine Payer, la tedesca Ramona Theresia Hofmeister e l’olandese Michelle Dekker. Le nostre portacolori dovranno superarsi per salire sul podio.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Roland Fischnaller 80%

Maurizio Bormolini 70%

Aaron March 60%

Elisa Caffont 50%

Lucia Dalmasso 50%

Mirko Felicetti 25%

Jasmin Coratti 10%

BIATHLON

Ore 14.05: staffetta mista (Anterselva)

La Francia sarà la nazione da battere. Tuttavia si annuncia una gara aperta, in cui anche l’Italia potrebbe giocarsela per qualcosa di importante. Sarà determinante la prima frazione di Lukas Hofer: dovrà limitare i danni e non perdere troppo contatto dalla vetta. Dopodiché sarà il turno di Tommaso Giacomel, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Dal novero delle favorite non si può escludere la Norvegia, anche se le donne danno meno affidabilità rispetto agli uomini. Chi può far davvero paura è la Svezia, con le sorelle Oeberg a chiudere. Attenzione anche alla Germania ed alla Finlandia.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Italia 70%

SPEED SKATING

Ore 16.00: 5000 metri uomini (Milano)

Quest’anno Davide Ghiotto non è mai salito sul podio in Coppa del Mondo nei 5000 metri. E’ stata una stagione molto difficile, con gli avversari che si sono migliorati a dismisura e l’azzurro che ha faticato nel rimanere al passo. I due principali favoriti saranno il ceco Metodej Jilek ed il norvegese Sander Eitrem, ma anche il francese Timothy Loubineaud sta vivendo la miglior annata della carriera. Tra i papabili anche il polacco (di origine russa) Vladimir Semirunniy. Se guardiamo ai risultati stagionali, Ghiotto non è da medaglia. Tuttavia, come ha dichiarato Enrico Fabris su Azzurra, “conta solo febbraio“. Vediamo se nell’occasione giusta ritroveremo il miglior Ghiotto, come accaduto a Francesca Lollbrigida.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Davide Ghiotto 40%

SLITTINO

Ore 17.00 e 18.32: terza e quarta manche singolo maschile slittino (Cortina d’Ampezzo)

Dominik Fischnaller è saldamente terzo a metà gara. Il margine sul più diretto inseguitore, il lettone Kristers Aparjods, è consistenze, anche se non ancora rassicurante: 210 millesimi. L’azzurro dovrà badare a non commettere sbavature per tornare sul podio a distanza di 4 anni. Potrebbe anche giocarsi l’argento con l’austriaco Jonas Mueller, mentre l’oro appare già prenotato dal tedesco Max Langenhan.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Dominik Fischnaller 90%

PATTINAGGIO ARTISTICO

Ore 19.30, 20.45 e 21.55: programma libero coppie, singolo femminile e singolo maschile (prova a squadre)

L’Italia è in buona posizione: terza con 2 punti di vantaggio sul Canada e 5 sulla Georgia. Gli azzurri sembrano avere qualcosa in più rispetto ai nordamericani nell’ultima giornata. Occorrerà principalmente evitare errori grossolani che potrebbero riaprire il discorso.

Percentuali di medaglia dell’Italia

Italia 80%