LIVE Biathlon, Staffetta mista Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Francia favorita, l’Italia ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon ad Anterselva, prima gara del programma olimpico della disciplina in questi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi altoatesine, c’è grande attesa per l’Italia che, davanti al pubblico di casa, vorrà esaltarsi e regalare sensazioni particolari agli appassionati.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento olimpico forte di una stagione di alto livello, caratterizzata da continuità di risultati e da segnali incoraggianti nelle prove di Coppa del Mondo. I numeri parlano chiaro: vittorie, podi e prestazioni solide che hanno riportato l’Ital-biathlon tra le nazioni di riferimento del circuito internazionale.

Il quartetto formato da Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer ha in sé queste caratteristiche. A dare ulteriore fiducia è stata soprattutto la recente affermazione nella staffetta mista di Nove Mesto nel massimo circuito internazionale, dove gli azzurri hanno ritrovato il successo dopo oltre sei anni, imponendosi con autorevolezza e dimostrando grande compattezza di squadra. Un risultato che ha confermato il valore del gruppo e acceso l’entusiasmo in vista del debutto olimpico.

Le rivali più temibili saranno senza dubbio Francia e Svezia. La compagine transalpina può contare su un quartetto estremamente qualificato e completo: è lecito attendersi l’impiego dei leader di Coppa del Mondo, Éric Perrot e Lou Jeanmonnot, affiancati da Julia Simon e Quentin Fillon Maillet. Una squadra capace di eccellere in tutti gli aspetti del biathlon, favorita per il successo finale. Un discorso analogo vale per la formazione svedese, trascinata dal talento di Hanna Öberg, senza dimenticare il contributo di Sebastian Samuelsson.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE della staffetta mista di biathlon ad Anterselva, prima gara del programma olimpico della disciplina in questi Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 14:05 sulle nevi di Anterselva. Buon divertimento!