LIVE Italia-Cechia, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: serve tenere alta la guardia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Cechia, partita valevole per il round robin del torneo di misto del curling ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Il match. settimo incontro di questa prima fase del torneo, vede gli azzurri partire favoriti, ma è essenziale non abbassare la guardia per evitare brutti scherzi.

Il team Mosaner-Costantini affronterà la squadra della Repubblica ceca, ferma a una vittoria in queste Olimpiadi. La coppia formata da Zelingrova e Chabicovkychiude il girone a pari merito con i coreani, ma non è assolutamente da sottovalutare. I cechi hanno dato filo da torcere al fortissimo squadrone britannico, che è riuscito ad avere la meglio su di loro solamente con il punteggio di 8-7. La qualificazione per Chabicovsky e Zelingrova è ovviamente compromessa, ma non per questo non ce la metteranno tutta per prendere uno scalpo importante come quello degli azzurri.

Il torneo dei campioni olimpici in carica è stato per ora molto altalenante; dopo una prima giornata sottotono, chiusa con una netta sconfitta contro la forte coppia canadese, il duo azzurro è salito notevolmente di livello battendo nel secondo giorno squadre ostiche come l’Estonia e la Svizzera. Nella giornata di ieri poi l’altalena di emozioni ha forse toccato l’apice: prima una brutta sconfitta contro la coppia svedese, poi, in serata, la vittoria clamorosa sui norvegesi grazie ad un punto rubato nell’ultimo end!

Al momento l’Italia è seconda nel round robin, posizione che gli varrebbe il passaggio del turno. Sarà essenziale per Mosaner e Costantini ottenere la vittoria contro i cechi così da arrivare algi ultimi due match del girone con un margine sugli inesguitori. Le ultime due sfide infatti saranno contro avversari di altissimo livello; Usa e Gran Bretagna.

L’incontro fra Italia e Cechia, valido come settima partita del round robin del torneo di curling misto delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, comincerà alle 14.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti, buon divertimento!