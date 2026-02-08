LIVE Slittino, Prove doppio femminile Olimpiadi in DIRETTA: debuttano Voetter/Oberhofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due prove in direzione della gara di slittino doppio femminile valevoli per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul tracciato intitolato al leggendario Eugenio Monti vedremo i primi due allenamenti in vista della gara, due manche che permetteranno alle coppie presenti di rompere il ghiaccio con il budello ampezzano.

Quale sarà il programma della giornata? Il primo allenamento ufficiale del doppio femminile prenderà il via alle ore 14.46, seguito subito, alle ore 15.15, dal secondo. Nella giornata di domani, lunedì 9 febbraio, sarà la volta della terza prova alle ore 13.00, seguita dalla quarta alle ore 13.29. Gli allenamenti si chiuderanno nella giornata di martedì 10 febbraio. Alle ore 08.00 toccherà alla quinta prova, mentre la sesta ed ultima sarà in scena alle ore 08.29.

A partire da mercoledì 11 febbraio, infine, non si scherzerà più e inizierà la gara vera e propria. Alle ore 17.00 si inizierà con la prima manche, mentre alle ore 18.53 si chiuderà con la seconda che andrà ad assegnare le medaglie. Per i colori azzurri tutta l’attenzione sarà sulla coppia composta da Andrea Voetter e Marion Oberhofer. Le nostre portacolori sono pronte per puntare in alto. Le avversarie non mancheranno e saranno particolarmente agguerrite, ma il nostro duo vuole stupire in casa.

La prima prova del doppio femminile prenderà il via alle ore 14.46, mentre la seconda scatterà alle ore 15.15.