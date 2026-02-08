LIVE Italia-Gran Bretagna, curling misto Olimpiadi in DIRETTA: scontro stellare contro il fenomeno Mouat!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Gran Bretagna, Ottava sfida degli azzurri nel torneo Olimpico di Milano Cortina 2026 di curling misto. Questa penultima partita del round robin vedrà di fronte due delle coppie più forti nel panorama internazionale.

La coppia britannica, formata dai due scozzesi Bruce Mouat e Jennifer Dodds, occupa la prima posizione in classifica ed è già sicura del passaggio del turno grazie all’incredibile filoto di sette vittorie in altrettante partite in queste Olimpiadi. Stefania Constantini e Amos Mosaner sono però i campioni olimpici e campioni mondiali in carica; i due azzurri, nonostante un torneo giocato finora fra alti e bassi, non sono certo inferiore alle coppia d’oltremanica. Sarà una partita di altissimo livello, per vincere occorre una prestaione stellare. Una sfida questa che potrebbe ripetersi anche nelle fasi finali della competizione…

Gli azzurri dovranno fare affidamento sui propri punti di forza per arginare i colpi del duo scozzesi: la precisione di Constantini nei draw e nelle guardie e la potenza e alla visione di gioco di Mosaner. Sono questi gli elementi del gioco che hanno permesso ai due di vincere tutte le competizioni più importanti. Servirà però continuità, soprattutto nella gestione dell’hammer e del power-play,

