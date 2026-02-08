LIVE Sci di fondo, Skiathlon maschile Olimpiadi in DIRETTA: Federico Pellegrino prova a scalfire l’armata norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello skiathlon maschile valido per i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme, sul mitico tracciato di Tesero, si disputa la prima gara del programma del fondo maschile, che si sviluppa sulla distanza dei 20 km, 10 in tecnica classica e 10 in tecnica libera.

La squadra azzurra si presenta con Federico Pellegrino, Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, pronti a difendere il vessillo tricolore. Il punto di riferimento resta Chicco Pellegrino, alla ultima stagione olimpica della carriera. Se le sue carte migliori restano legate alle sprint, i progressi mostrati negli ultimi anni sulle distanze intermedie e lunghe lo rendono oggi competitivo anche nello skiathlon, soprattutto nella seconda metà a skating, terreno che esalta le sue qualità. Il 5° posto iridato a Trondheim in questo format conferma che, in caso di gara tattica e arrivo ristretto, sognare il podio non è utopia.

Accanto a lui cresce con continuità Elia Barp, ormai fondista maturo e affidabile. Il 4° posto nella 10 km in classico a Oberhof ha certificato una solidità che va oltre il ruolo di partner ideale di Pellegrino nella team sprint. Il classe 2001 è oggi capace di reggere ritmi elevati anche in una prova complessa e completa come lo skiathlon, candidandosi a outsider credibile. Graz e Carollo completeranno il quartetto azzurro con l’obiettivo di non recitare un ruolo marginale, cercando inserimenti nella prima parte di gara e gestione intelligente del cambio sci.

La Norvegia si presenta inevitabilmente come grande favorita. Johannes Klaebo punta a mettere il primo mattone verso una possibile impresa da sei ori in sei gare, e nello skiathlon può sfruttare sia la solidità complessiva sia l’eventuale arrivo in volata. Accanto a lui, Harald Amundsen appare l’altra certezza del quartetto norge, mentre restano ancora alcuni dubbi sugli altri nomi che completeranno la formazione.

Alle spalle dell’impero scandinavo, la battaglia per le medaglie si annuncia apertissima. Oltre a Pellegrino, che molto dipenderà da come i norvegesi imposteranno la corsa, partono con ambizioni importanti lo svedese Edvin Anger e il francese Mathis Desloges. Da non escludere anche lo statunitense Gus Schumacher, l’austriaco Mika Vermeulen, il britannico Andrew Musgrave e il finlandese Iivo Niskanen, soprattutto se riuscirà a costruire un margine significativo nella frazione in classico. Attenzione anche al russo Savelii Korostelev e, perché no, allo stesso Elia Barp.

Assenti di lusso gli ori e argenti olimpici in carica, i russi Alexander Bolshunov e Denis Spitsov, che non saranno al via. Un’assenza che apre ulteriormente gli scenari e rende lo skiathlon maschile una gara ancora più imprevedibile, dove gestione, tattica e cambio sci faranno la differenza quanto le gambe.

