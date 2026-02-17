Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (martedì 17 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, martedì 17 febbraio, va in scena l’undicesima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una giornata particolarmente ricca di appuntamenti e di aspettative per i colori azzurri. L’Italia sarà infatti protagonista in ben sette finali che assegneranno le medaglie, confermando il ruolo centrale della spedizione azzurra in questa fase dei Giochi.

Nel dettaglio, si assegneranno i titoli nello slopestyle femminile di snowboard, nell’inseguimento individuale maschile di combinata nordica, nella staffetta maschile di biathlon, nei team pursuit di speed skating, nel big air maschile di sci freestyle e nel bob a 2 maschile.

Le maggiori speranze di medaglia per l’Italia sono riposte soprattutto nel team pursuit maschile di speed skating, dove gli azzurri hanno dimostrato grande solidità nel corso della stagione, nella staffetta maschile di biathlon, chiamata a confermare le ottime prestazioni viste in Coppa del Mondo, e nel bob a 2 maschile, disciplina in cui l’esperienza e la qualità tecnica potrebbero fare la differenza.

Ma l’attesa non è limitata solo alle finali: c’è infatti grande curiosità anche per lo short program di Lara Naki Gutmann nel pattinaggio artistico, un passaggio fondamentale per l’accesso alla fase decisiva della competizione, in cui l’azzurra proverà a lasciare il segno davanti al pubblico di casa.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Martedì 17 febbraio

09.10 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, trial round: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

10.00 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, salto trampolino grande: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo maschile, playoff: Svizzera-Italia

13.45 COMBINATA NORDICA – Inseguimento individuale maschile, 10 km: Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin

14.00 BOB – Bob a 2 femminile, prova cronometrata 1-2: Italia (Giada Andreutti/Simona De Silvestro)

14.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia–Giappone

14.30 BIATHLON – Staffetta 4×7.5 km maschile: Italia (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romanin, Tommaso Giacomel)

14.30 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, semifinali: Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)-Paesi Bassi

16.22 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per il bronzo: eventuale Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)-Paesi Bassi

16.28 SPEED SKATING – Team pursuit maschile, finale per l’oro: eventuale Italia (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Riccardo Lorello)

18.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Short program femminile: Lara Naki Gutmann

19.00 BOB – Bob a 2 maschile, terza manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)

19.05 CURLING – Torneo maschile, fase a gironi: Italia–USA

21.05 BOB – Bob a 2 maschile, quarta manche: Italia (Patrick Baumgartner/Robert Mircea)

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-23.40).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-23.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-23.40), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

