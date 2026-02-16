A che ora il biathlon domani in tv, Olimpiadi 2026: programma staffetta maschile e streaming

Dopo un weekend estremamente intenso, il biathlon si ferma per una giornata ma domani sarà già il turno della staffetta maschile dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Appuntamento sulle nevi di Anterselva martedì 17 febbraio dalle ore 14.30 con una 4×7,5 km in cui l’Italia rivestirà il ruolo di outsider per un possibile bronzo dietro alle superpotenze Francia e Norvegia.

Sulla carta francesi e norvegesi dovrebbero darsi battaglia per il titolo, mentre gli azzurri partono un gradino sotto a Svezia e Germania nella probabile lotta per la terza posizione. I punti fermi del team italiano sono ovviamente Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, ma in base ai risultati e alle prestazioni di questa rassegna a cinque cerchi gli altri due staffettisti dell’Italia potrebbero essere Patrick Braunhofer e Nicola Romanin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming del biathlon nella giornata di martedì 17 febbraio alle Olimpiadi 2026. La staffetta maschile verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL BIATHLON DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

14.30 Staffetta maschile 4×7,5 km – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.