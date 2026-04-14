Tommaso Giacomel: “Quel venerdì il corpo mi abbandonò. Ho tantissima rabbia dentro”

Tommaso Giacomel, in occasione del Media Day della FISI a Milano, è tornato su quanto accaduto nel corso della 15 km mass start delle Olimpiadi, quando è stato costretto al ritiro a metà gara mentre era in testa. La delusione dell’azzurro è palpabile.

Giacomel è rassegnato per quanto successo, non avendo avuto avvisaglie prima del malessere che lo ha colpito durante la gara: “Ho avuto un grande imprevisto. Il mio corpo mi ha aiutato tante volte a vincere, ma quel venerdì decise di abbandonarmi. Non posso incolpare niente e nessuno“.

L’azzurro non solo ha perso la possibilità di lottare per una medaglia, ma anche di poter competere per la Coppa del Mondo: “Posso dire di essere stato tanto sfortunato. Ho tantissima rabbia dentro per quello che è successo, perché questa cosa mi ha precluso di lottare per la classifica generale, dove ero secondo“.