A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, italiani in gara, streaming

Dopo la pausa odierna torneranno ad assegnarsi medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, per quel che concerne il programma di gare dello speed skating, domani, martedì 17 febbraio, quando saranno messi in palio i titoli dei team pursuit, sia al maschile che al femminile.

L’Italia schiererà il terzetto maschile composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con Riccardo Lorello riserva. Semifinale contro i Paesi Bassi alle ore 14.30, mentre dall’altro lato del tabellone la sfida sarà Stati Uniti-Cina. Finali per le medaglie alle 16.22.

Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

A CHE ORA LO SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

14.30 Semifinali team pursuit maschile: Italia-Paesi Bassi e Stati Uniti-Cina – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

14.52 Semifinali team pursuit femminile: Canada-Stati Uniti e Giappone-Paesi Bassi – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

15.24 Finali D e C team pursuit maschile: Francia-Norvegia e Germania-Giappone

15.43 Finali D e C team pursuit femminile: Germania-Belgio e Cina-Kazakistan

16.22 Finali B e A team pursuit maschile (con l’Italia)- Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

16.41 Finali B e A team pursuit femminile – Diretta tv su Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport

PROGRAMMA SPEED SKATING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 o Rai Sport HD. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA SPEED SKATING DOMANI ALLE OLIMPIADI

Team pursuit maschile: Italia (Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini)