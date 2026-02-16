A che ora il pattinaggio artistico domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, italiani in gara, streaming

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà martedì 17 febbraio, quando si disputerà lo short program femminile. L’appuntamento è per le ore 18.45, l’Italia sarà rappresentata da Lara Naki Gutmann, che proverà a ben figurare nel primo segmento di una gara che si preannuncia stellare con la sempre attesissima sfida a viso aperto tra pattinatrici giapponesi e stelle statunitensi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (martedì 17 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv sui Rai 2 e RaiSportHD (in alternanza con altri sport); in diretta streaming su Rai Play (in alternanza con altre discipline), Eurosport 1 (dalle ore 21.00), Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA IL PATTINAGGIO ARTISTICO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Martedì 17 febbraio

Ore 18.45 Short program femminile a Milano (Italia) – Diretta tv su Rai 2 o RaiSportHD, in alternanza con altri sport

PROGRAMMA PATTINAGGIO ARTISTICO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o RaiSportHD, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport; Eurosport 1,Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

