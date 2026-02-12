Quando gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (giovedì 12 febbraio): orari, tv, programma, streaming

Oggi, giovedì 12 febbraio, sesto giorno di gare in queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si preannuncia come una delle giornate più intense e decisive per la spedizione azzurra. Saranno infatti nove le finali che assegneranno medaglie, con l’Italia pronta a giocarsi carte importanti in diverse discipline.

Tra le speranze più concrete di medaglia per l’Italia spicca lo speed skating, con Francesca Lollobrigida attesa protagonista nei 5000 metri femminili. L’azzurra, già protagonista negli ultimi anni nelle competizioni internazionali, punta a confermarsi ai vertici in una gara che esalta resistenza, strategia e gestione del ritmo. La distanza lunga rappresenta un banco di prova cruciale, dove esperienza e freddezza possono fare la differenza.

LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE OLIMPIADI CON TUTTI GLI SPORT DALLE 9.05

Grande attesa anche per il superG femminile di sci alpino, disciplina che unisce velocità e precisione tecnica. L’Italia si presenta con un quartetto di assoluto livello: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni e Laura Pirovano. Le azzurre hanno dimostrato più volte di poter competere per il podio nelle grandi occasioni. In una gara secca come quella olimpica, dove ogni errore può essere decisivo, serviranno coraggio, linee pulite e massima concentrazione. Le aspettative sono alte e il pubblico italiano sogna un’altra impresa sulle nevi di casa.

Occhi puntati anche sul short track, disciplina che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Nei 500 metri femminili, l’Italia si affida all’esperienza e al talento di Arianna Fontana, affiancata da Chiara Betti. La gara è tra le più spettacolari del programma: scatti brucianti, contatti ravvicinati e strategie millimetriche rendono ogni batteria imprevedibile. Nei 1000 metri maschili, spazio a Luca Spechenhauser, Pietro Sighel e Thomas Nadalini, pronti a inserirsi nella lotta per le posizioni che contano. In una disciplina dove tattica e sangue freddo sono determinanti quanto la velocità pura, gli azzurri cercheranno di sfruttare ogni occasione. Questo e molto altro…

Per le gare di oggi delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.05-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

ITALIANI IN GARA ALLE OLIMPIADI 2026 OGGI

Giovedì 12 febbraio

09.05 CURLING – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera

09.30 SKELETON – Gara maschile, prima manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

10.00 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 1: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

10.55 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, seeding manche 2: Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

11.08 SKELETON – Gara maschile, seconda manche: Amedeo Bagnis, Mattia Gaspari

11.30 SCI ALPINO – SuperG femminile: Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano

12.50 BOB – Bob a 2 maschile, prove cronometrate 1-2: Patrick Baumgartner

13.00 SCI DI FONDO – 10 km in tecnica libera individuale femminile: Caterina Ganz, Maria Gismondi, Martina Di Centa, Anna Comarella

13.45 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, ottavi di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.18 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, quarti di finale: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.39 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, semifinali: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

14.56 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per il bronzo: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

15.01 SNOWBOARD – Snowboardcross maschile, finale per l’oro: eventuali Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva, Omar Visintin

15.30 BOB – Monobob femminile, prove cronometrate 1-2: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

16.30 SPEED SKATING – 5000 metri femminili: Francesca Lollobrigida

17.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande femminile, prova 1: Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer

18.30 SLITTINO – Staffetta a squadre: Italia (Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Rieder/Kainzwaldner, Voetter/Oberhofer)

19.05 CURLING – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Corea del Sud

20.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino grande maschile, prova 1: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

20.15 SHORT TRACK – 500 metri femminili, quarti di finale: Arianna Fontana, Chiara Betti

20.28 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, quarti di finale: Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.00 SHORT TRACK – 500 metri femminili, semifinali: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.07 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, semifinali: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.31 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale B: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.36 SHORT TRACK – 500 metri femminili, Finale A: eventuali Arianna Fontana, Chiara Betti

21.43 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale B: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

21.48 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, Finale A: eventuali Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Thomas Nadalini

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 09.30 alle ore 13.00, dalle ore 13.30 alle ore 20.30, dalle ore 21.00 fino al termine delle gare; RaiSportHD dalle ore 09.00 alle ore 14.45 e dalle ore 19.00 fino al termine delle gare.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1-2, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05

LA DIRETTA DELLE PRIME DUE MANCHE DI SKELETON MASCHILE ALLE 9.30 E 11.05

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DALLE 11.30

LA DIRETTA LIVE DELLO SNOWBOARDCROSS MASCHILE ALLE 10.00 E ALLE 13.45

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE DI BOB A 2 MASCHILE DALLE 12.50

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM TL FEMMINILE DI SCI DI FONDO DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DEI 5000 METRI FEMMINILI DI SPEED SKATING DALLE 16.30

LA DIRETTA LIVE DEL TEAM-RELAY DI SLITTINO DALLE 18.30

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05

LA DIRETTA LIVE DELLO SHORT TRACK DALLE 20.15