Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 12 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
Nuova giornata dedicata allo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia vuole continuare a rimpinguare il proprio medagliere e non mancano le possibilità.
In mattinata incomincerà infatti la lunga giornata dello snowboard cross, con le qualificazioni maschili. Dalle ore 10.00 partiranno le due manche di qualificazione per la fase finale, con ben tre azzurri al via. Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari ed Omar Visintin cercheranno di strappare il pass per i quarti di finale, per poi giocarsi le loro chance per le medaglie.
Come vedere in tv lo snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? La diretta tv sarà disponibile in chiaro su Rai 2 o Rai Sport, in streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale per non perdervi neanche un aggiornamento.
PROGRAMMA SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA
Giovedì 12 febbraio
10.00 Snowboard cross Uomini Run 1 qualificazioni – Diretta tv su Rai 2 o Rai Sport
10.55 Snowboard cross Uomini Run 2 qualificazioni
13.45 Snowboard cross Uomini Ottavi di finale
14.18 Snowboard cross Uomini Quarti di finale
14.39 Snowboard cross Uomini Semifinali
14.56 Snowboard cross Uomini Small Final
15.01 Snowboard cross Uomini Big Final
19:30 Snowboard Halfpipe donne Finale – Diretta tv su Rai Sport
19:30 Halfpipe donne Finale Manche 1
19:59 Halfpipe donne Finale Manche 2
20:28 Halfpipe donne Finale Manche 3
ITALIANI IN GARA
Qualificazioni Snowboard cross uomini – Sommariva Lorenzo, Ferrari Filippo, Visintin Omar
COME VEDERE LO SNOWBOARD OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai 2 o Rai Sport
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN, Amazon Prime Video, HBO Max, Tim Vision
Diretta Live testuale: OA Sport