LIVE F1, GP Miami 2025 in DIRETTA: Kimi Antonelli vuole il podio, Ferrari serve la rimonta

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito in Florida, nato attorno all’Hard Rock Stadium, si prevede una gara dall’esito incerto in cui la partenza sarà uno dei momenti decisivi. Bisognerà poi prestare attenzione al meteo, che già ieri a precedere la Sprint Race è andato a incidere non poco.

Max Verstappen partirà dalla pole-position. Come già fatto in questo campionato, l’olandese della Red Bull nel time-attack del sabato si è esaltato, andando a rubare la scena alla McLaren. Secondo Lando Norris e solo quarto l’altro alfiere di Woking, Oscar Piastri. A inserirsi nella lotta, come aveva già fatto in maniera brillante nelle qualifiche della Sprint, è stato Kimi Antonelli.

Il 18enne bolognese ha concluso in terza posizione a pochissimi millesimi da Norris e a 6 centesimi da Max. Distacchi che testimoniano la grande prova di Kimi, che oggi vuol puntare al primo podio in carriera in F1, concludendo degnamente il proprio week end. Ferrari in grandissima difficoltà. Solo ottavo il monegasco Charles Leclerc e addirittura fuori dalla top-10, il britannico Lewis Hamilton (12°). Grandissimi problemi sulla SF-25 e si spera nella pioggia per cambiare lo spartito.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde di questa gara ci sarà alle 16.00 locali, ovvero alle 22.00 italiane. Assisteremo a 57 giri. Buon divertimento!