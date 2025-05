F1, Charles Leclerc sconsolato: “C’è stato qualcosa di strano, facciamo fatica nelle curve lente”

Un sabato da incubo per Charles Leclerc. Il ferrarista si è dovuto accontentare soltanto dell’ottava posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP di Miami, appuntamento numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1. Dopo aver saltato la Sprint Race a causa di un rocambolesco incidente nel giro di posizionamento, il monegasco ha faticato tantissimo con la sua monoposto, non riuscendo a performare ad alto livello.

Nello specifico il pilota ha guadagnato uno scarto di +0.550 rispetto a Max Verstappen, poleman in 1:26.204 davanti alla McLaren di Lando Norris (+0.065) ed alla Mercedes di Andrea Kimi Antonelli (+0.067). Visibilmente deluso, Leclerc ha commentato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport Italia.

“Questo è il nostro potenziale al momento – ha detto Charles – In qualifica c’è stato qualcosa di strano da parte mia, non so cosa sia successo: dobbiamo guardare bene la macchina. In Q1 eravamo in una posizione completamente sbagliata, dobbiamo capire cosa è successo. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti: o sono stati più grossi di quelli che pensavamo oppure c’è da capire. I meccanici hanno fatto un grande lavoro per mettere le cose a posto“.

Leclerc ha quindi proseguito: “Oggi è stato davvero difficile, è stato un altro giro in cui alla fine mi sono detto: non si può fare di più. In Q2 ho faticato per passare in Q3. Questo weekend siamo anche dietro la Williams in una qualifica normale. Con le curve lente facciamo fatica. Spero che gli aggiornamenti ci aiuteranno“.